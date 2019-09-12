Опять обыски, запреты и штрафы: обзор новостей недели после выборов

Оценку ответным мерам властей на протесты и скандалы во время выборов дает юридический обозреватель Sobesednik.ru.

Ситуация вокруг выборов продолжает быть в эпицентре внимания как правоохранительных органов, так и граждан, позволивших себе смелость попробовать воспользоваться пассивным избирательным правом, то есть правом быть избранным.

Так, кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман потребовал от Мосгоризбиркома признать недействительными итоги экспериментального электронного голосования. Дело в том, что система электронного голосования дала трижды в течение 8 сентября сбой — по оценке, волеизъявление около 300 человек не было учтено.

Проиграв выборы, результаты которых из-за его жалобы еще не утверждены, c разрывом лишь в 84 голоса, Юнеман апеллирует, казалось бы, к здравому смыслу. Вроде бы имел место «эксперимент», который всегда может пойти не так, и в итоге действительно не учтена воля части избирателей. Но в итоге победил удобный власти кандидат, поэтому что-то подсказывает, что шансов на перевыборы практически нет.

Тем временем по всей стране прокатились обыски в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией и «Голоса» — расследовательской структуры Алексея Навального и организации, следящей за выборами. Счет идет на десятки регионов.

Обыски офисов и личного жилья руководителей и их допросы — иначе как акцией устрашения это назвать не получается. Пока никто не задержан — а цели такой, наверно, и не было... В некоторых местах обыски проводятся без обязательной санкции суда — как не терпящие отлагательства.

Власть сама раздувает проблему, которая может принять непредсказуемые размеры, если продолжать действовать топорно, используя закон не по назначению, а для прикрытия, порой не брезгуя и вовсе им пренебрегать. Дело не в оппозиционных политиках, а в том, что действовать начинают против населения.

Вот сейчас составляется памятка для журналистов, освещающих публичные мероприятия. Польза от нее маленькая — и так все указано в законе о СМИ. Но, как отмечает комиссия по свободе информации и правам журналистов, их обнадеживает тот факт, что в письменном отзыве Росгвардии, в частности, отмечается готовность ведомства «в дальнейшем принять участие в подготовке соответствующего совместного документа». И это довольно печальный вывод. Мне лично кажется, что главная цель участия правоохранителей в этом — закрыть возможность пишущей братии деанонимизировать работников ОМОНа и Росгвардии. А это — единственный способ прекратить их неправомерные действия. На лицах маски, нагрудных знаков нет, а девушку, например, по животу же кто-то ударил... Но мы все это уже почти забыли из-за каждодневных событий, ничуть не более радостных, и просто суеты.

Продолжается и битва с интернетом. Госдума накануне в первом чтении одобрила законопроект об увеличении штрафов для интернет-компаний. Инициировал это Роскомнадзор, законопроект внесли единороссы.

Взялись за иностранцев серьезно, а в этом скоропостижном документе главное — нормы об ответственности за нарушение правил хранения персональных данных россиян. Вместо ограничения доступа к сервису для российских пользователей и штрафа до пяти тысяч рублей вскоре суд сможет назначать штраф от 2 до 6 млн руб., при повторном нарушении — 6–18 млн руб. Дальше — больше?

Также вспомнили и о «суверенном интернете». Жар предлагают разгребать чужими руками: участникам IT-рынка предложено разработать собственные ограничения.

В общем, получается, кругом власти — одни враги... А кто виноват?