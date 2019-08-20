Илью Яшина в очередной раз арестовали на десять суток

Троицкий суд Москвы арестовал Илью Яшина на десять суток за организацию несанкционированной акции.

Как сообщает «Интерфакс», муниципального депутата по Красносельскому округу Москвы обвинили в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) после участия в несогласованной акции 27 июля в Москве.

Оппозиционера задержали на выходе из спецприемника 18 августа, после отбывания третьего подряд ареста. По словам его адвоката Михаила Бирюкова, в отношении Яшина был составлен протокол за призывы 17 июля выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму.

Это уже четвертый арест политика. До этого аресты ему назначали Хамовнический, Троицкий и Щербинский районные суды.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Илья Яшин обратился с письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором предложил перенести выборы в Мосгордуму.