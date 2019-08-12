Элла Памфилова отказалась перенести выборы в Мосгордуму по просьбе Яшина

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился с письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой, где предложил ей перенести выборы в Мосгордуму, сообщают «Ведомости».

Сейчас Илья Яшин находится во 2-м спецприемнике ГУ МВД по Москве, где отбывает третий арест в связи с акцией протеста, прошедшей 14 июля в Москве. В своем обращении незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат предложил Памфиловой перенести голосование с 8 сентября на конец месяца и допустить к нему оппозиционеров.

Политик напомнил главе ЦИКа ее обещания, данные оппозиционным лидерам на встрече в 2018 году. «Вы обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы. И что в итоге? Я вместе с другими кандидатами под арестом. Бандиты в черных масках избивают на улицах наших избирателей, а некоторых сажают в тюрьмы. А вы, как будто ничего не происходит, подписываете решения ЦИК, которые лишают Москву права на выбор», – пишет Яшин.

Элла Памфилова в комментарии Business FM заявила, что еще не видела обращения Яшина, но назвала эти разговоры несерьезными. «Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно», — заявила глава ЦИК.

Напомним, 8 августа за несколько часов до окончания срока второго ареста за акцию 14 июля Яшину был назначен очередной арест на 10 суток.