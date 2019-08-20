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ИноСтранный приказ. Шпионов в России не будет – будет ли наука?

Политика
10:01, 20 августа 2019
«Собеседник» №31-2019

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков // фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков // фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Прекрасный подарок российским ученым преподнесло их родное Минобрнауки. О встрече с зарубежными коллегами наши научные организации теперь обязаны уведомлять ведомство за пять дней. Встречаться с иностранцами отныне нельзя в одиночестве. В нерабочее время – только с разрешения руководства. Иностранцам дозволяется иметь при себе звукозаписывающие устройства (а им является любой мобильник) лишь в том случае, если это предусмотрено «международными договорами РФ»: то есть телефоны у иностранных ученых российским коллегам надлежит отобрать. А после встречи следует составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников. 

Если вкратце: российским ученым отбивают охоту общаться с коллегами. Между тем многие научные проекты в принципе интернациональны, наука невозможна без международных конференций, публикаций. После первой волны возмущений пресс-служба Минобрнауки выдала второй перл: этот приказ якобы носит рекомендательный характер. Рекомендательный приказ, н-да...

Вполне можно допустить, что научное министерство все это сочинило на благо ученых. Многовато стало уголовных дел за разглашение гостайны. И тут уж не поспоришь: лучше всякий раз сообщать куда следует, если видишь иностранца за версту, чем сесть лет на 15, и никто даже не будет знать, за что, потому что тайна… 

С Песковым, напомнившим, что промышленный шпионаж никто не отменял, конечно, не поспоришь. Но такое ощущение, что в России теперь всех учат мыслить, как Штирлиц. Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что вся страна должна жить только их интересами. Целые пласты науки – медицина, филология, геология, психология и т. д. – вынуждены подчиняться тому, чему учат в академиях КГБ (ФСБ, ГРУ, СВР), и ежечасно озираться в поисках шпионов, а не новых открытий.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «ИноСтранный приказ».

Теги: Шпионаж

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обозреватель

В России теперь всех учат мыслить как Штирлиц. Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами

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