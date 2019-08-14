Минобрнауки обязало своих сотрудников отчитываться о встречах с иностранцами

В июле министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ, согласно которому сотрудники Минобрнауки и подведомственных ему организаций могут встречаться с иностранными коллегами только с разрешения руководства.

Встречи на территории учреждений Минобрнауки должны проходить только в определенных помещениях, а иностранцам при этом нельзя использовать телефоны, диктофоны, камеры или иные средства обработки и накопления информации. После каждой подобной встречи должен быть подготовлен отчет.

Газета «Троицкий вариант» опубликовала на своем сайте открытое письмо от заведующего лабораторией проблем машиностроения РАН Александра Фрадкова, который указывает на абсурдность документа. «Во времена Интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы — просто бессмысленный анахронизм. Должен ли я получать разрешение от руководителя на общение с иностранным коллегой по имейлу или по cкайпу?» — обращается Фрадков к Котюкову.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РБК заявил, что сам приказ Минобрнауки не видел, но считает перебором такие меры. «Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то, скажем так, правила, которые ни к чему хорошему не приведут», — говорит Песков.

В Минобрнауки заявили, что данный приказ носит рекомендательный характер и работает для учета показателей роста международных связей, а не для контроля.