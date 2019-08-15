Бывший наемник ЧВК "Вагнер" рассказал, как "Россия пытается подавить США"

Американский канал CNN выпустил в эфир интервью с предполагаемым экс-наемником из частной военной компании «Вагнер».

Репортер американского телеканала Кларисса Уорд со скрытой камерой отыскала тренировочный лагерь частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в окрестностях российской деревни Молькино. «Единственный способ проникнуть в казармы Вагнера — это пройти через контрольно-пропускной пункт, который охраняют военные, потому что он фактически принадлежит подразделению российского спецназа», — объяснила Уорд связь «Вагнера» с военными.

Журналистке также удалось взять интервью у вагнеровца «Олега» (имя и голос в интервью изменены), представленного как наемник, воевавший в Сирии. «Олег» признался, что, как и 90% других наемников, был мотивирован деньгами. «"Вагнер" — это инструмент Путина для решения вопросов с помощью силы, когда действия должны быть предприняты немедленно. Я не могу сказать, что это армия в прямом смысле этого слова. Это просто бойцовское объединение, которое сделает что угодно, что скажет Путин», — рассказал «Олег» корреспонденту.

Отвечая на вопрос Уорд о целях «Вагнера», «Олег» подтвердил слова журналистки, что приоритет ЧВК — помощь России восстановить свой авторитет и стать могущественней: «Россия пытается подавить США, используя как легальные, так и нелегальные средства. Россия пытается разбить США... Что из этого в результате получится? Думаю, ничего хорошего».

По словам корреспондента CNN, «для президента России Владимира Путина "Вагнер" по-прежнему является расходуемой боевой силой без ответственности и учета».

ЧВК «Вагнер» в российской прессе связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого также называют «поваром Путина» из-за многочисленных кейтеринговых контактов его компании с Кремлем. Предполагаемый командир ЧВК Дмитрий Уткин в декабре 2016 года Уткин был приглашен на прием в честь празднования Дня героев Отечества в Кремле.