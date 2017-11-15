Ресторатор Пригожин сделал главой своей фирмы воевавшего в Сирии Уткина

14 ноября гендиректором ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина стал предполагаемый командир ЧВК Вагнера.

Как сообщает РБК, 14 ноября стало известно имя нового генерального директора управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» — им оказался Дмитрий Уткин, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с инициалами предполагаемого командира воевавшей на Украине и в Сирии ЧВК Вагнера.

По данным издания, в окружении ресторатора также подтвердили, что речь идет о командире ЧВК.

Подчеркивается, что Уткин и Пригожин вхожи в правительственные круги. Так, компания Пригожина поставляет питание для Управления делами президента России, занимается поставками 90% обедов в московских школах, а связанные с ресторатором структуры выиграли тендеры на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны.

В свою очередь, Дмитрий Уткин — командир частной военной компании, принимавшей участие в боях на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Предполагается, что Вагнер — это боевной позывной Уткина. В декабре 2016 года Уткин был приглашен на прием в честь празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Как уточняет РБК, и Уткин, и компания Пригожина с лета 2017 года находятся под санкциями США.