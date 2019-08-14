Ангела Меркель обвинила Россию в расторжении договора о ракетном разоружении

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что российская сторона виновата в разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действовал между Россией и США с 1987 года. Об этом сообщают «РИА Новости».

США инициировали свой выход из договора о ракетном разоружении в связи с информацией о разработке в России ракеты 9М729.

«Была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы», — заявила Меркель во время пресс-конференции в Германии.

Напомним, российская сторона наоборот винит в выходе из ДРСМД американцев. В начале августа Владимир Путин поручил внешней разведке следить за шагами США в разработке и размещении ракет средней и меньшей дальности и пообещал действовать «зеркально» в случае наращивания военной мощи со стороны Штатов. При этом президент РФ призвал к возобновлению переговоров о стратегической безопасности.