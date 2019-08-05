Путин приказал разведке следить за американскими ракетами

Владимир Путин поручил Службе внешней разведки, Министерству обороны и Министерству иностранных дел следить за шагами США в разработке и размещении ракет средней и меньшей дальности, сообщают «Ведомости».

Поручение связано с выходом США из соглашения ДРСМД о ракетном разоружении, которое было подписано между Америкой и СССР еще в 1988 году. Этим, по словам президента России, правительство Штатов перечеркнуло многолетние усилия мирового сообщества, направленные на снижение вероятности вооруженного конфликта.

«Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии», – заявляет Путин в своем обращении.

Со стороны США прозвучали обвинения в сторону России, которая, по их мнению сама неоднократно нарушала правила договора. В частности, упоминается разработка в России ракеты 9М729.

Путин пообещал, что в случае наращивания военного вооружения штатами Россия будет предпринимать зеркальные меры. При этом президент призвал возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. «Несмотря на произошедшее, мы всё же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед всем международным сообществом», – написал Владимир Путин в своем обращении.

По его словам, данный шаг может иметь негативное влияние и на Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Ранее обеспокоенность судьбой этих документов в свете прекращения действия ДРСМД высказывал экс-президент СССР Михаил Горбачев.