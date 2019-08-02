Москва призвала Вашингтон ввести мораторий на размещение РСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вопрос о договоренностях по РСМД «никто не снимает с повестки дня».

Напомним, ранее советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон объявил об «официальном конце» ДРСМД и выходе из него Америки со 2 августа.

Однако замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что данный вопрос все еще «никто не снимает с повестки дня».

По его словам, Москва предложила Вашингтону и НАТО ввести на размещение РСМД мораторий.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся», — пояснил Рябков.

При этом американский президент Дональд Трамп, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, не обсуждал со своим российским коллегой судьбу данного соглашения во время их недавнего телефонного разговора.

В свою очередь подписавший ДРСМД в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом Михаил Горбачев назвал прекращение действия договора «ударом по стратегической безопасности» и призвал «сконцентрироваться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности — Договора СНВ», судьба которого, по его мнению, теперь также остается неясной.