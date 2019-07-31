Советник Трампа объявил об "официальном конце" ДРСМД со 2 августа

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что Штаты планируют окончательно выйти из ДРСМД 2 августа.

Как передает «Интерфакс», такое заявление Болтон сделал во время своего выступления на студенческой конференции фонда «Молодая Америка».

«Эта пятница ознаменует официальный конец ДРСМД, когда США выйдут из него», — объявил он.

По его словам, американцы являются «законопослушным народом», которые соблюдали данное соглашение, «в то время как Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы».

Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности подчеркнул, что существует и другая проблема, связанная с производством оружия в Китае.

«Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией», — рассказал Болтон.

Сам Дональд Трамп в то же время сообщил телеканалу C-SPAN о намерении заключить новую сделку с Россией.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — цитирует интервью американского лидера «Интерфакс».

Напомним, 1 февраля текущего года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка временно приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с несоблюдением условий соглашения со стороны России. 2 февраля об аналогичном решении сообщил президент РФ Владимир Путин.