Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД по вине России

США официально прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что вина за это лежит на России.



Помпео напомнил, что 2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы «вернуться» к соблюдению договора. «Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это», – отметил американский чиновник.

В МИД РФ между тем указывают на то, что действие ДРСМД прекращено по инициативе американской стороны.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 года Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, по мнению Вашингтона, не соответствует параметрам, указанным в договоре. Россия отвергла обвинения США. В феврале Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД и сообщил, что выйдет из договора 2 августа, если Москва не вернется к его соблюдению.

Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия договора. По словам президента, Россия начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Документ запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.