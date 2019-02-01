Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля

Соединенные Штаты предоставили России шесть месяцев для возвращения к соблюдению условий договора по РСМД.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении соглашения из-за использования ракет 9М729, которые, по мнению властей РФ, не подпадают под действие договора.

Как передает Русская служба «Би-би-си», в пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил о приостанке участия Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Помпео отметил, что Америка предоставляет России шесть месяцев для того, чтобы вернуться к полному соблюдению условий договора.

«Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен», — говорится в заявлении американского госсекретаря.

Он также подчеркнул, что нарушение ДРСМД не позволяет Москве и Вашингтону налаживать двусторонние отношения.