Станислав Белковский: Курилы наши назло Японии и ради дружбы с Китаем

2 августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на острова Южно-Курильской гряды. Точнее, на один остров, самый крупный — Итуруп. Визит главы правительства был выдержан в классических традициях партхозактива: большой столичный начальник в четвертый (!) раз за десять лет (предыдущее Медведев-шоу на Южных Курилах было в 2010-м, когда наш герой временно служил президентом РФ, а потом в 2012-м и 2015-м гг.) осматривает отдаленные местности своей необъятной Родины.

Местные элиты по такому случаю изобразили хорошо понятную радость. Вот что сообщает нам информагентство «Сахалин-инфо» (Курилы, как мы понимаем, административно входят в состав Сахалинской области):

«Перед приездом Дмитрия Медведева гораздо свежее стал выглядеть въезд в Курильск со стороны Китового, где теоретически мог проехать кортеж премьера: аккуратно подстриженная трава по обочинам дороги (нашлась группа косарей и триммеры), дорожные рабочие с так называемыми аппаратами — "дуйками" убирающие напором воздуха камешки с проезжей части, готовый к приёму гостей парадный вход на пешеходную дорожку и многое другое, что потом послужит курильчанам. Глядя на резкие метаморфозы в облике острова, курильчане шутили: Медведев уже мог бы и не приезжать, дело своё он сделал издалека».

Премьер дежурно констатировал, что Южные Курилы последовательно и неуклонно расцветают, конечно же. В разговоре с журналистами он вспоминал, как в 2011 году видел здесь бараки и низкий уровень жизни людей. «Изменения абсолютно налицо», — со знанием дела констатировал он.

Таких результатов удалось добиться за счет реализуемых тут программ: «Естественно, что эти вложения окупаются. Эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте».

Впрочем, истинных целей у премьерской поездки было две.

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

1. Тактическая. Поддержать врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, которому 8 сентября предстоят совершенно свободные выборы.

Г-н Лимаренко — фигура, весьма близкая к первому замруководителя администрации президента РФ, куратору внутренней политики Сергею Кириенко, под руководством которого он работал еще некогда в Нижегородской области, а в XXI веке — в «Росатоме». Так что кремлевская администрация особо старается ради его победы.

2. Стратегическая. Затроллить японских партнеров на тему «Никогда ни пяди Южных Курил мы вам не отдадим».

МИД Японии выразил глубокое сожаление по поводу поездки г-на Медведева: дескать, у японцев от таких грубых вылазок РФ-чиновников на «северные территории» сердца кровью обливаются. МИД России, естественно, ответил в эстетике «идите на фиг»: почему это российские чиновники и даже простые люди не могут невозбранно путешествовать по РФ, неотъемлемой частью которой является Южно-Курильская гряда?

Еще недавно и Японию, и всевозможных наблюдателей Кремль пытался разводить в обратную сторону: якобы мирный договор, предусматривающий передачу минимум двух островов (Шикотана и гряды Хабомаи), возможен. Теперь выясняется, что таки нет. И логика наших федеральных боссов здесь ясна. Для Кремля и Ко сейчас куда важнее углубленные отношения с Китаем. А КНР не хочет никакого усиления Японии, в том числе и за счет качественного улучшения ее отношений с Россией. Прежние заигрывания с Токио вокруг мирного договора были нужны лишь для того, чтобы заставить Пекин прочнее прижимать нас к любящей свинцовой груди.

3 сентября на острова, как ожидается, прибудет сам президент Путин. Он призван «дожать» выборы г-на Лимаренко и окончательно дать понять: мы пойдем дальше с Китаем, а Южные Курилы ни полностью, ни частично не будут японскими.

А когда станет ясно, что альянс с КНР вышел нам боком, мы снова начнем разыгрывать японцев с мирным договором. Когда это случится и поверит ли этому Кремлю тогда кто-нибудь — Бог весть.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019.