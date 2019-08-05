Станислав Белковский: Курилы наши назло Японии и ради дружбы с Китаем

В центре внимания
фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Задержания на Трубной площади на акции протеста 3 августа: фоторепортаж
Через годы, через поколения: кто и почему сегодня еще смотрит ТВ
Следственный комитет сообщил о деле об отмывании миллиарда через ФБК Навального

Новости дня

05 августа, понедельник

[17:38]Волонтера штаба Любови Соболь объявили в розыск по делу о массовых беспорядках
[17:37]Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
[16:55]Банк "Открытие" отрицает утечку базы данных своих клиентов
[16:54]Массовая гибель пчел зафиксирована в Калужской области
[16:53]Местные власти искажали данные о лесных пожарах, считают в Генпрокуратуре
[16:13]В России может появиться система цифровых профилей таксистов
[16:12]Полиция не смогла проверить информацию об угрозах из-за блокировки сайта
[16:09]Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
[16:07]Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть как можно больше фильмов
[16:07]Эксперты прогнозируют спад российской экономики уже в 2019 году
[16:06]Российские волейболистки прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио
[16:05]Андрей Клишас рассказал про результаты тестирования закона о "суверенном рунете"
[16:04]Петр Авен заявил, что у бывшего наставника "Спартака" не было "тренерской мысли"
[16:02]В деле лже-врача, делавшего аборты в Москве, появились новые пострадавшие
[15:14]Жителей деревни Каменка в Сибири эвакуируют из-за ЧП на складе с боеприпасами
[14:38]Суд арестовал девятого фигуранта дела о "массовых беспорядках" до 27 сентября
[14:12]Народный артист России Николай Тамразов объявил дату похорон Вилли Токарева
[13:54]МЧС назвало неосторожное обращение с огнем основной причиной пожаров в Сибири
[13:39]В Москве задержали двоих выступивших в защиту фигуранта дела об акции 27 июля
[13:12]Первый образец летающего автомобиля может появиться до конца 2019 года
[13:11]Произошла утечка данных 70 тысяч клиентов Бинбанка
[13:09]Федерация кикбоксинга пообещала помочь родным утонувших в Крыму спортсменок
[12:48]71% россиян по-прежнему рассматривают дачу как место для выращивания овощей
[12:45]В Люберецком районе нашли цех с просроченным мясом для шаурмы
[12:06]Священник из Москвы заявил, что Дарвин извинился перед ним за теорию эволюции
[11:53]Полиция возбудила дело из-за убийства животных в зоопарке Челябинска
[11:52]В Госдуме предположили, что продавцы и охранники скоро потеряют работу
[11:45]Ежегодные потери от онкосмертности в России оценили в 8 миллиардов долларов
[10:51]"Левада": россияне считают правительство Брежнева справедливее нынешнего
[10:24]Россиянам моложе 25 лет могут разрешить выдавать кредиты лишь на жилье и учебу
[10:09]СК выяснит обстоятельства гибели зацепера на крыше поезда "Сапсан"
[09:59]Глава Мосгоризбиркома заявил, что выборы в столице не являются целью оппозиции
[09:37]РИА "Новости": средняя зарплата россиян с начала века выросла в 20 раз
[09:14]Низкое давление и +16 градусов пообещали москвичам 5 августа

04 августа, воскресенье

[15:54]Москва стала лидером по числу новоявленных алкоголиков в 2018 году
[15:20]"ОВД-Инфо": число задержанных на акции 3 августа превысило тысячу человек
[15:05]Москвичам пообещали возвращение 25-градусного тепла к концу следующей недели
[14:13]Скончался предсказавший существование пульсаров астрофизик Кардашев
[14:03]Под Курском задержали пьяного водителя, застрелившего полицейского
[13:21]Facebook изменит названия Instagram и WhatsApp для обозначения их принадлежности


Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Как справиться с отеками ног
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона
Алла Пугачева // фото: Global Look Press
Всё еще икона стиля: модельер – о шести образах Аллы Пугачевой

Станислав Белковский: Курилы наши назло Японии и ради дружбы с Китаем

Политика
12:39, 05 августа 2019
«Собеседник» №29-2019

Визит Дмитрия Медведева на остров Итуруп 2 августа // фото: via Global Look Press
Визит Дмитрия Медведева на остров Итуруп 2 августа // фото: via Global Look Press

2 августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на острова Южно-Курильской гряды. Точнее, на один остров, самый крупный — Итуруп. Визит главы правительства был выдержан в классических традициях партхозактива: большой столичный начальник в четвертый (!) раз за десять лет (предыдущее Медведев-шоу на Южных Курилах было в 2010-м, когда наш герой временно служил президентом РФ, а потом в 2012-м и 2015-м гг.) осматривает отдаленные местности своей необъятной Родины.

Местные элиты по такому случаю изобразили хорошо понятную радость. Вот что сообщает нам информагентство «Сахалин-инфо» (Курилы, как мы понимаем, административно входят в состав Сахалинской области):

«Перед приездом Дмитрия Медведева гораздо свежее стал выглядеть въезд в Курильск со стороны Китового, где теоретически мог проехать кортеж премьера: аккуратно подстриженная трава по обочинам дороги (нашлась группа косарей и триммеры), дорожные рабочие с так называемыми аппаратами — "дуйками" убирающие напором воздуха камешки с проезжей части, готовый к приёму гостей парадный вход на пешеходную дорожку и многое другое, что потом послужит курильчанам. Глядя на резкие метаморфозы в облике острова, курильчане шутили: Медведев уже мог бы и не приезжать, дело своё он сделал издалека».

Премьер дежурно констатировал, что Южные Курилы последовательно и неуклонно расцветают, конечно же. В разговоре с журналистами он вспоминал, как в 2011 году видел здесь бараки и низкий уровень жизни людей. «Изменения абсолютно налицо», — со знанием дела констатировал он.

Таких результатов удалось добиться за счет реализуемых тут программ: «Естественно, что эти вложения окупаются. Эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте».

Впрочем, истинных целей у премьерской поездки было две.

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

1. Тактическая. Поддержать врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, которому 8 сентября предстоят совершенно свободные выборы.

Г-н Лимаренко — фигура, весьма близкая к первому замруководителя администрации президента РФ, куратору внутренней политики Сергею Кириенко, под руководством которого он работал еще некогда в Нижегородской области, а в XXI веке — в «Росатоме». Так что кремлевская администрация особо старается ради его победы.

2. Стратегическая. Затроллить японских партнеров на тему «Никогда ни пяди Южных Курил мы вам не отдадим».

МИД Японии выразил глубокое сожаление по поводу поездки г-на Медведева: дескать, у японцев от таких грубых вылазок РФ-чиновников на «северные территории» сердца кровью обливаются. МИД России, естественно, ответил в эстетике «идите на фиг»: почему это российские чиновники и даже простые люди не могут невозбранно путешествовать по РФ, неотъемлемой частью которой является Южно-Курильская гряда?

Еще недавно и Японию, и всевозможных наблюдателей Кремль пытался разводить в обратную сторону: якобы мирный договор, предусматривающий передачу минимум двух островов (Шикотана и гряды Хабомаи), возможен. Теперь выясняется, что таки нет. И логика наших федеральных боссов здесь ясна. Для Кремля и Ко сейчас куда важнее углубленные отношения с Китаем. А КНР не хочет никакого усиления Японии, в том числе и за счет качественного улучшения ее отношений с Россией. Прежние заигрывания с Токио вокруг мирного договора были нужны лишь для того, чтобы заставить Пекин прочнее прижимать нас к любящей свинцовой груди.

3 сентября на острова, как ожидается, прибудет сам президент Путин. Он призван «дожать» выборы г-на Лимаренко и окончательно дать понять: мы пойдем дальше с Китаем, а Южные Курилы ни полностью, ни частично не будут японскими.

А когда станет ясно, что альянс с КНР вышел нам боком, мы снова начнем разыгрывать японцев с мирным договором. Когда это случится и поверит ли этому Кремлю тогда кто-нибудь — Бог весть.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019.

Теги: Путин, Китай, Медведев, Япония и Курилы, Губернаторы

Поделитесь статьей:
Визит Дмитрия Медведева на остров Итуруп 2 августа // фото: via Global Look Press

Политика

Станислав Белковский: Курилы наши назло Японии и ради дружбы с Китаем

Читать далее >

Политика

"Левада": россияне считают правительство Брежнева справедливее нынешнего

Читать далее >

Политика

Глава Мосгоризбиркома заявил, что выборы в столице не являются целью оппозиции

Читать далее >

Политика
Станислав Белковский: Курилы наши назло Японии и ради дружбы с Китаем
Волонтера штаба Любови Соболь объявили в розыск по делу о массовых беспорядках
"Левада": россияне считают правительство Брежнева справедливее нынешнего
Глава Мосгоризбиркома заявил, что выборы в столице не являются целью оппозиции
Общество
Алексей Кортнев: От артистов, по сути, требуют грызть кости и не тявкать
Массовая гибель пчел зафиксирована в Калужской области
Год Нисанов и Зарах Илиев способствуют спортивным достижениям «Корабелки»
Суд арестовал девятого фигуранта дела о "массовых беспорядках" до 27 сентября
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российская история продолжает быть избыточно наглядной: ровно 27 июля российский президент опустился на дно. Это не только тактическая ошибка – это еще и незнание истории


Культура и ТВ
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
В дни своего юбилея ВДНХ призывает пользоваться запрещенным в России Telegram
Блестящие эпохи в истории Китая в красочных томах
"Левада-центр": россияне верят Соловьеву, но перестают доверять телевидению
Шоу-бизнес
Панки возвращаются в город!
Народный артист России Николай Тамразов объявил дату похорон Вилли Токарева
Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть как можно больше фильмов
Алексей Кортнев отказался вести фестиваль в парке Горького по этическим соображениям

Здоровье
Чашка бодрости. Что важно знать о кофе
Ежегодные потери от онкосмертности в России оценили в 8 миллиардов долларов
За год в Петербурге выявили почти вдвое больше психически больных, чем в Москве
Обнаружен наиболее важный ген, отвечающий за защиту от рака
Туризм
Блогеров осудили за хайп на фото из чернобыльской зоны отчуждения
Трех россиян сняли с рейса Стамбул – Екатеринбург после драки
"Аэроэкспресс" сообщил об отмене рейсов в начале августа
Авиабилеты могут подорожать из-за нового постановления правительства
Авто
"ГУМ-Авторалли" – 2019 на Красной площади: фоторепортаж
В России может появиться система цифровых профилей таксистов
ЦОДД предупредил об ограничении движения по ряду улиц Москвы из-за дня ВДВ
Россияне смогут получать госномера на автомобили у производителей
Недвижимость
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
В июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае
"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года
Читайте также
Свежий номер

Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Роскошный коттедж барона Иванова
Бежавшие из Чемодановки цыгане вернулись в село
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Александр Масляков – старший // Фото: Global Look Press
Империя Масляковых под ударом. "АМиК" могут лишить прав на КВН
Настя Ивлеева // кадр: вДудь / YouTube
Дети хайпа. Как выбилась в звезды Настя Ивлеева – "девочка с яйцами"
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Римас Туминас // фото: Сергей Иванов
Римас Туминас:
Мне жаль русских женщин — им некого любить
Андрей Смирнов // фото: Global Look Press
Андрей Смирнов:
Прошлое будет возвращаться, пока мы не сведем с ним счеты


Фото: Global Look Press
Блогеров осудили за хайп на фото из чернобыльской зоны отчуждения
Максим Дадашев // фото: Global Look Press
Победа или смерть. Почему боксеры скрывают от врачей проблемы со здоровьем?
Клара Новикова // фото: Global Look Press
Клару Новикову стравили с родным внуком
Зураб Церетели // фото: агентство «Москва»
Зураб Церетели задолжал Москве
Шишкан (третий слева) с Семиным, Гергиевым и Газзаевым
Вор Шишкан – лучший друг звезд?

Фото: Дмитрий Этманов
"Пельмень раздора" в Благовещенске сменит церковная лавка
Иллюстрации в статье: стоп-кадр / фильм «Асса»
Как Ельцин запретил премьеру фильма "Асса", а Горбачёв – разрешил
«Сейчас же не 37-й год – что хочешь, то и говори, тем более в интернете, «черный воронок» за тобой завтра не приедет» // стоп-кадр / YouTube
Штраф за новость о штрафе, или Круговорот оскорбления власти в Интернете
Ирина Константинова
Внешность как у звезды: пациентки пластических хирургов берут пример со знаменитостей
кадр из заставки сериала
Сериалу "Санта-Барбара" – 35 лет. Как сложились судьбы актеров?