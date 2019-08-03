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МВД сообщает о 1500 участниках протестов в Москве и 600 задержанных

Политика
18:35, 03 августа 2019

В Москве 3 августа прошли не санкционированные властью протесты против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. 

По официальной информации, задержаны 600 из 1500 участников акций. Та же цифра фигурировала в сводках «ОВД-Инфо» около 17:30.

Тот же источник сообщает, что в ОВД к задержанным не допускают адвокатов и угрожают «отрубить пальцы», если те отказываются сдавать отпечатки пальцев (на что по закону имеют право, если их личность установлена). Ранее стражи правопорядка угрожали отвезти задержанную ими журналистку «в морг».

«Медиазона» также информирует о задержании в ОВД «Даниловский» людей, которые пришли к задержанным с передачами, по причине «потому что хочу».

Задержанной еще до начала акции Любови Соболь вменяют повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий. 

Ректор Московского педагогического университета (МПГУ) грозит студентам, задержанным на акции, возможным отчислением. Его заявление цитирует ТАСС: «Конечно, это может отразиться на их судьбе, потому что по нашим уставам университетским существуют такие положения, такие нормы, что если это будет грубое правонарушение, то это несовместимо с дальнейшим обучением». 

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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