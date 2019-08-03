Следственный комитет сообщил о деле об отмывании миллиарда через ФБК Навального

СК России возбуждил уголовное дело об отмывании денег через финансирование «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Сообщение за подписью официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко опубликовано на сайте СК: «Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

По данным СК, через банкоматы в Москве на счета банков было внесено «денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей» в рублях и валюте, которые затем были перечислены на счета ФБК.