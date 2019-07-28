СПЧ расскажет Путину о грубых действиях полицейских на митинге в Москве

Совет по правам человека подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам несогласованного митинга в Москве.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова. По словам главы совета, у СПЧ есть претензии как к организаторам акции, так и к сотрудникам правоохранительных органов, которые «действовали очень грубо».

Кроме того, Федотов раскритиковал призыв незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты Ильи Яшина выйти на улицы 3 августа. По его мнению, «это путь в никуда».

Напомним, в Евросоюзе осудили задержания на митинге 27 июля. По мнению ЕС, действия полиции являются нарушением конституационных прав граждан.