В центре внимания
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
СПЧ расскажет Путину о грубых действиях полицейских на митинге в Москве
Что ждет рубль: обвал или укрепление?

Новости дня

28 июля, воскресенье

[15:47]На автошоу в Подмосковье пилот вылетел с трассы и погиб
[14:57]В Казахстане зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров в Сибири
[14:01]СПЧ расскажет Путину о грубых действиях полицейских на митинге в Москве
[13:40]Навального госпитализировали с отеком лица и покраснениями
[12:59]Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни
[11:32]Несовершеннолетние пострадали в смертельном ДТП с тремя авто под Москвой
[10:57]Евросоюз назвал подрывом права на свободу слова задержания на митингах в Москве
[09:02]Живописец Грайр Григорян умер на 80-м году жизни
[08:55]Движение на Ильинке ограничат 28 июля из-за проведения авторалли
[07:24]Склад в Сергиевом Посаде загорелся на площади 500 кв. м
[07:19]Теплая погода и кратковременные дожди ждут москвичей 28 июля

27 июля, суббота

[21:25]Выпущенные из полиции кандидаты призвали к новой акции 3 августа
[16:51]Задержанным у мэрии вменяют участие в акции в составе 5 тысяч человек
[15:49]Полиция заявила о большой доле иногородних среди задержанных на акции в Москве
[15:29]Путин начал глубоководное погружение к затонувшей в Финском заливе субмарине
[14:22]Полиция вытеснила протестующих от здания мэрии Москвы и задержала 140 человек
[14:12]МЧС выясняет обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
[14:03]26 прохожих задержали на Тверской до начала несогласованной акции
[12:58]В Москве перед митингом задержали директора ФБК Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова
[12:45]WSJ: КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия после первого саммита с США
[11:19]Под Екатеринбургом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детдома
[10:44]Ярмыш заявила, что оппозиционера Шаведдинова положили лицом в пол в ходе обыска
[09:25]В столичной "Яме" задержали редактора The Village и еще трех человек
[09:14]Собянин предупредил о провокациях во время несанкционированного митинга 27 июля
[07:57]Более 50 рейсов задержаны и отменены в Москве по неизвестным причинам
[07:50]Из-за наводнения в Амурской области затоплены почти 600 жилых домов
[07:39]В Москве полиция обыскала дом Яшина, офис Гудкова и штаб ФБК Навального
[07:17]Последний теплый день июля с температурой до +28 ждет москвичей в субботу

26 июля, пятница

[18:04]Глава МГИК обвинил Любовь Соболь в поломке аудиоаппаратуры
[17:54]Гудков рассказал о "сюрпризе" на допросе в Следственном комитете
[17:47]Полиция Санкт-Петербурга выяснит, кто выкинул копии паспортов на свалку
[17:33]На авиакомпанию Utair намерены подать иск о банкротстве
[17:30]Грузия вошла в пятерку самых безопасных стран для детского отдыха
[17:29]Россиянку госпитализировали после нападения туристов в Царском Селе
[17:29]В автомобиле участницы Олимпиады нашли 50 килограммов наркотиков
[17:28]Рогозин оценил информационную атаку против Роскосмоса в $2 млрд
[16:41]Истцы смогут возвращать 70% госпошлины при заключении в суде мирового соглашения
[16:31]Теплоход потерял буквы в названии при аварии на канале имени Москвы в Яхроме
[16:31]Украина намерена добиваться 10-летнего контракта с Россией по транзиту газа
[16:22]Россия выступит на Олимпийских играх в Токио под официальным флагом


Фото: Global Look Press
Поможет ли "Светофор" найти полезные продукты?
Фото: Global Look Press
Как обустроить пространство для домашних занятий школьника
Фото: Shutterstock
Где отдохнуть дешевле и качественнее – в Крыму или за границей?
Фото: Shutterstock
Как не нажить болячки и не получить травмы на даче
Фото: Global Look Press
Как выбрать надежный и недорогой кондиционер для дома
Фото: Shutterstock
Как бороться с перегрузкой в период отпусков: восемь советов
Алла Пугачева // фото: Global Look Press
Всё еще икона стиля: модельер – о шести образах Аллы Пугачевой
Большое летнее чтение: шестнадцать книг только для отпуска
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кешбэк
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день

СПЧ расскажет Путину о грубых действиях полицейских на митинге в Москве

Политика
14:01, 28 июля 2019

Совет по правам человека подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам несогласованного митинга в Москве.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова. По словам главы совета, у СПЧ есть претензии как к организаторам акции, так и к сотрудникам правоохранительных органов, которые «действовали очень грубо». 

Кроме того, Федотов раскритиковал призыв незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты Ильи Яшина выйти на улицы 3 августа. По его мнению, «это путь в никуда».

Напомним, в Евросоюзе осудили задержания на митинге 27 июля. По мнению ЕС, действия полиции являются нарушением конституационных прав граждан.

Теги: Путин

Поделитесь статьей:

Политика

СПЧ расскажет Путину о грубых действиях полицейских на митинге в Москве

Читать далее >

Политика

Евросоюз назвал подрывом права на свободу слова задержания на митингах в Москве

Читать далее >

// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

Политика

Задержания у мэрии Москвы на акции протеста 27 июля: фоторепортаж

Читать далее >

Политика
Задержания у мэрии Москвы на акции протеста 27 июля: фоторепортаж
Евросоюз назвал подрывом права на свободу слова задержания на митингах в Москве
Выпущенные из полиции кандидаты призвали к новой акции 3 августа
Полиция заявила о большой доле иногородних среди задержанных на акции в Москве
Общество
Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни
В Казахстане зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров в Сибири
Теплая погода и кратковременные дожди ждут москвичей 28 июля
Задержанным у мэрии вменяют участие в акции в составе 5 тысяч человек
Колумнисты
Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Главный урок для Зеленского: для чего нужна власть – для контроля над потоками или реализации исторической миссии? Если первое – кончишь как предшественники

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Цинизм и унизительное отношение к государственным символам, например Конституции, проявляют сторонники цензуры – возбуждай не хочу, была бы разнарядка

Avatar

Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее невозможно


Культура и ТВ
ТВ не заметило протестов в Москве. А телезрители?
Живописец Грайр Григорян умер на 80-м году жизни
Старейший актер Малого театра умер на 92-м году жизни
Директор "Ленкома" рассказал о полном выздоровлении Инны Чуриковой
Шоу-бизнес
Алексей Красовский: Фильм о маньяке должен ставить диагноз не убийце, а обществу
Суперфинал KFC BATTLE
Лена Катина заявила, что готова к критике своего сольного русскоязычного альбома
Сосо Павлиашвили: Если что-то в жизни не так – я виню только себя

Здоровье
По вине мужчины женщины каждую ночь теряют по три часа сна
Число посетителей павильонов "Здоровая Москва" может вырасти до полумиллиона
Уровень заболеваемости гепатитом С в России снизился за десять лет в 2,2 раза
Риск заболевания артерий у бывших курильщиков сохраняется 30 лет
Туризм
Погуляй винными дорогами
На авиакомпанию Utair намерены подать иск о банкротстве
Грузия вошла в пятерку самых безопасных стран для детского отдыха
Вклад туризма в бюджет Москвы увеличился в четыре раза
Авто
Женщины получают травмы в ДТП гораздо чаще мужчин
Движение на Ильинке ограничат 28 июля из-за проведения авторалли
Средняя стоимость короткой поездки на такси в Москве не изменилась с начала года
В ЦОДД назвали время для выезда из города без пробок в пятницу
Недвижимость
Удешевление ипотеки: скидка на наценку
"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года
Более половины россиян хотели бы приобрести дачу
"Вторичное" жилье становится приоритетнее на московском рынке недвижимости
Читайте также
Свежий номер

Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Про "Курск" по крайней мере известно, что его погубил страшный взрыв // Фото: Валерий Зуфаров
Спасите наши души. Почему тайны флота не всплывают на поверхность
Александр Масляков – старший // Фото: Global Look Press
Империя Масляковых под ударом. "АМиК" могут лишить прав на КВН
Мария, Ангелина и Кристина // фото: агентство «Москва»
Против сестер Хачатурян ополчилась семья
Фото: Global Look Press
На родине стреляют, в России обдирают: сирийским беженцам некуда бежать
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Андрей Смирнов // фото: Global Look Press
Андрей Смирнов:
Прошлое будет возвращаться, пока мы не сведем с ним счеты
Александр Ширвиндт // фото: Андрей Струнин
Александр Ширвиндт:
Юбилейное безобразие переживу на даче
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Михаил Полицеймако // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Михаил Полицеймако:
Людей приучают быть тупым стадом


Баста // фото: Global Look Press
После скандала с травой Баста решил возродить СКА
Зайтуна Короткова
Без проекта, но со штрафом: выселение на улицу по-зеленодольски, часть вторая
Туристы – это весомый аргумент для Грузии, чтобы не ругаться с Россией // фото: Shutterstock
Власть на "Рустави 2" поменялась
Фото: Global Look Press
"Кремль. Путину". Спасите от шума!
Фото: Global Look Press
Кадровые скандалы затмевают всё: итоги театрального сезона

Коляска, костыли… пошел! Житель Ельца восстановился вопреки прогнозам врачей
Фото: Global Look Press
Губернаторские боты. Как главы регионов покупают любовь в интернете
// фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press
По вине мужчины женщины каждую ночь теряют по три часа сна
Вероника Скворцова // фото: Global Look Press
Минздрав планирует читать мысли россиян
Heinz Krimmer / Global Look Press
Красное вино поможет космонавтам сохранить мышцы во время полета на Марс