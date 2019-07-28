Евросоюз назвал подрывом права на свободу слова задержания на митингах в Москве

Задержания участников несанкционированного митинга в Москве нарушает Конституцию, считают в Евросоюзе.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в субботу, 27 июля, во время несанкционированного митинга у мэрии Москвы задержали более тысячи человек.

На сайте службы ЕС по по иностранным делам и политике безопасности в воскресенье, 28 июля, было опубликовано сообщение с осуждением задержания протестующих.

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены», — сказано в заявлении.

Кроме того, в Евросоюзе ожидают, что на муниципальных выборах в сентябре Россия будет соблюдать данные ОБСЕ обязательства.