Соболь продолжила голодовку и потребовала встречи с Памфиловой

Мосгоризбирком отклонил жалобу Любови Соболь на отказ регистрировать ее в качестве кандидата в Мосгордуму.

Об этом Соболь написала в своем твиттере. «Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы», — написала Соболь.

Она добавила, что продолжает голодовку в здании Мосгоризбиркома. «Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу», — заключила Соболь.

Напомним, ранее Соболь не пришла на допрос в Следственный комитет из-за рассмотрения апелляции в московском избиркоме.