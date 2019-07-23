Избиратели в бешенстве. Есть ли у оппозиции шанс на выборы в Мосгордуму

20 июля в Москве прошел самый многочисленный со времен «болотных протестов» митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Проспект Сахарова оказался полностью заполнен людьми с плакатами «Я имею право на своего кандидата» и «Я в бешенстве!»

Даже по данным официального «Белого счетчика», митинг посетили более 20 тысяч человек. Визуально людей было гораздо больше, чем почти год назад на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста.

– Это митинг не за честные выборы, – поделился политик Дмитрий Гудков. – На такой мы уже ходили в 2011 году – не помогло. Это митинг против захвата власти. Который тогда, в 11-м году, окончательно и оформился. С тех пор мы так и живем все 8 лет, каждый раз удивляясь: ой, тут выборы украли...

Выступая, Дмитрий рассказал о событиях в подмосковном Ликино-Дулево, где полиция избивает и калечит местных жителей, сопротивляющихся строительству свалки в их лесу. Как высказался накануне митинга политолог Валерий Соловей, власть своими действиями сама поддерживает протестную тенденцию и буквально выталкивает людей на улицу. По прогнозу эксперта, в ближайшие 2–2,5 года протесты постепенно захватят всю страну.

«С 2011-го мы наблюдали снижение рейтинга «Единой России» и президента – просто крымская инъекция затормозила процесс», – поясняет Соловей.

Не знаем, как насчет всей страны, а на московском митинге стало ясно, что история с украденными выборами на этот раз просто так не закончится. Политик Алексей Навальный во время своего выступления объявил столичным властям ультиматум: либо все независимые кандидаты участвуют в выборах, либо в следующий раз, 27 июля, вся толпа окажется на Тверской перед мэрией. Поддержали этот призыв оглушительно. А в заключение участники освистали столичного мэра Собянина в 2000 свистков, которые раздавали на входе.

После митинга народ не пожелал расходиться по домам. Многие отправились продолжать бессрочный протест на Трубную площадь.

Вновь не допустив независимых кандидатов на выборы – на этот раз в Мосгордуму, – власть в очередной раз поспособствовала объединению самых разных политических сил и политизации считающих себя аполитичными граждан. Акция в поддержку независимых кандидатов, разгромленная властями с особой яростью 14 июля, переросла в бессрочный протест.

Избиратели-призраки

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказала в регистрации большинству независимых кандидатов. Из процесса были вычеркнуты Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие. Делалось это путем выбраковки подписей всеми доступными способами.

– У нас графолог забраковал даже те подписи, которые мы сами вычеркнули, – рассказал глава штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский. – Одна из наших сборщиков, девушка Юля, мокла под дождем, ходила по квартирам, собрала 65 подписей. И 8 из них признали «рисовкой». Она плакала от обиды.

Большинство подписей признавали недействительными простым решением «эксперта-графолога». Среди несуществующих избирателей оказались телеведущий Михаил Ширвиндт, физик Андрей Заякин из «Диссернета», кандидат Илья Яшин, подписавшийся за кандидата Геннадия Гудкова, и даже соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис. Доказать реальность своих избирателей кандидатам не удалось. Хотя Илья Яшин, выдвигавшийся по 45-му округу, даже привел в окружную комиссию своих «недействительных» подписантов.

– Члены комиссии даже не открыли нашу 80-страничную папку с готовившимися три дня возражениями на признание подписей бракованными и не дали никому выступить, – возмущается кандидат по 43-му округу Любовь Соболь. – Это говорит о том, что решение о снятии с выборов было принято заранее.

Трубный глас

Только в 14-м округе зарегистрировали всех кандидатов, в том числе активного борца с незаконными стройками Георгия Федорова и Дмитрия Клочкова из команды Дмитрия Гудкова.

– Видимо, это сделано было для того, чтобы чуть-чуть сохранить мину, – полагает Илья Яшин.

Мина не сохранилась – все это только подогрело протестующих. С понедельника по пятницу каждый вечер, несмотря на проливные дожди, на Трубной площади Москвы собиралось множество людей. Собрания проводились как встречи избирателей с зарегистрированными кандидатами. На четвертый день протеста к нескольким кандидатам заявилась полиция.

– Нам пытались вручить бумаги с предостережениями, что наше мероприятие незаконно, – рассказал Илья Яшин. – Вообще, пока не пройдены все апелляционные инстанции и решение об отказе в регистрации не вступило в силу, мы остаемся кандидатами. Но московским властям на это плевать, поэтому начались угрозы.

Главным требованием Трубной была регистрация независимых кандидатов.

– То, что люди каждый день продолжают выходить, означает, что происходящее небезразлично москвичам, – рассуждает Илья Яшин. – Мы показываем московским властям, что не готовы мириться с унижением. Было время, когда москвичи совсем не интересовались выборами. Например, в 2014 году, когда так же поснимали кандидатов, забраковав подписи. Но тогда общество, видимо, было не готово бороться за свое политическое представительство. Сейчас времена изменились. Московские власти остались там – в 2009-м, в 2014 году. Когда можно было тихо и безболезненно снимать с выборов независимых кандидатов. Но сейчас это невозможно, и они будут обязаны услышать наш голос. В чем, собственно, проблема? Мы не требуем ничего сверхъестественного. Только регистрации. Кандидаты имеют на это абсолютно законное право. Многие из нас – действующие избранные муниципальные депутаты, что говорит о наличии определенного уровня поддержки. Но регистрируют каких-то комичных персонажей – работников ЖЭКа, пранкеров, у которых заведомо никакой поддержки нет. Со 100% нарисованных подписей. Никаких сомнений, что это политическое решение, за которое несет ответственность лично мэр Москвы Сергей Собянин.

Не допущена до выборов оказалась и мундеп Елена Русакова, которая в 2017 году на муниципальных выборах разгромила кандидатов «Единой России» в Гагаринском районе, где, кстати, голосовал Путин. Зато в соседнем 36-м округе удостоверение кандидата выдали журналистке Лесе Рябцевой, идущей от «Справедливой России». Тут, как говорится, ноу комментс.

– Меня каждый день спрашивают: что делать? – говорит Русакова. – Мы, избиратели, возмущены тем, что нас посчитали несуществующими. Мы с Юлией Галяминой сделали такой плакат-хештег #МыЕсть. Необходимо, чтобы эта надпись была везде – на каждом подъезде, в каждом доме, на каждой странице в соцсетях. Мы должны показать, что нас много и мы настаиваем на своем праве. Добиваться регистрации – наше общее дело, не только кандидатов.

Тоска и болото. Или Болотная?

Зато у провластных кандидатов со сбором подписей проблем не было никаких.

– По нашему округу идет единоросска Николаева – автор законопроекта о плате за капремонт, – делится «выбракованный» кандидат по 23-му округу Иван Кульнев. – Никто бы никогда в жизни за нее не подписался. Но она приносит 7 тысяч подписей! Говорит, 20 тысяч квартир обошла. За 20 дней. У нас участковый за год не мог обойти 5 тысяч человек на участке! Ей не на выборы надо идти, а грехи замаливать. А по-хорошему – в места не столь отдаленные.

Кульнев призвал всех кандидатов подать коллективный иск в отношении главы МГИК Валентина Горбунова.

– Потому что он – главный фальсификатор, – заявил кандидат. – Всем председателям окружных комиссий была поставлена задача: браковать. Это был не единичный случай, а повсеместно.

К чему приводят подобные махинации на выборах, объяснил депутат Донского района, зарегистрированный кандидат по 32-му округу Владимир Залищак.

– У нас в округе я – единственный независимый депутат из 10. Это такая тоска и болото! – говорит он. – Сидят пожилые женщины, бюджетники – уверен, что на выборы их пойти заставили. И они голосуют – поднимают руку, как автоболванчики. В результате плитку и асфальт меняют каждый год. Хочу сказать всем, начиная от Собянина и заканчивая президентом: это болото надо разбавлять, иначе оно и вас погубит.

В общем-то борьба продолжается не только на Трубной, но и в официальной плоскости. Правда, попытка обсудить ситуацию с главой МГИК Валентином Горбуновым оказалась неудачной.

– После того как огромная толпа людей вышла к зданию комиссии, Горбунов публично заявил, что готов нас принять, – рассказывает Илья Яшин. – А в итоге превратил все в откровенный балаган: закрылся в своем кабинете и сообщил, что готов принимать всех по одному, как нашкодивших школьников. От такого формата мы отказались, вытащили его из кабинета и заставили выслушать. Но пока его уши забиты какой-то грязью – ничего не слышит. Было еще требование о встрече с Памфиловой, поскольку ЦИК – последний этап апелляции. Элла Александровна обещала такую встречу 22 июля. Надеюсь, она, в отличие от Горбунова, все-таки себя уважает. Мы положим ей на стол все наши возражения и доказательства по каждому независимому кандидату. И несколько папок с заявлениями граждан, которые подтверждают, что они никакие не «бракованные» избиратели, а самые настоящие живые люди. Которые лично ставили подписи за своих кандидатов и требуют учесть их голоса.

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что ее ведомство готово к пересмотру решения по допуску кандидатов. «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», – сказала она.

Что-то подсказывает, что все снятия окажутся законными, но, может, чудеса бывают?

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Материалы вышли в издании «Собеседник» №27-2019.