"Уважение надо заслужить": "прямая линия" в пяти "немых вопросах"

20 июня состоялась «прямая линия» с Владимиром Путиным. По традиции, часть интересных вопросов попала только на ТВ-экран:
«Подходит к концу срок сдерживания цен на топливо. Чего ожидать дальше?»
* * *
«Почему с каждым годом народ всё хуже и хуже живет? Это правительство не работает?»
«Когда прекратится рост тарифов ЖКХ? У людей скоро не хватит ни пенсий, ни зарплат на оплату»
«Почему для вас чужие люди дороже россиян? Может[,] пора поднимать нашу экономику?»
«Предлагаю за деньги, конфискованные у Захарченко, купить детям-сиротам квартиры»
(Отвечая на вопрос о коррупции, в том числе о деле Захарченко, Путин заявил, что чувствует ответственность за ситуацию в этой сфере, и добавил: «Если бы я не чувствовал ответственность, вы бы об этом не узнали».)
«Зачем вы приняли закон о неуважении к власти? Уважение ведь надо заслужить»
Сам Путин назвал ситуацию с мусорной реформой «безобразием»
(а включение со скандально известной станции Шиес в Архангельской области отменили в последний момент);
заявил, что санкции заставили Россию «включить мозги»;
объяснил, почему нельзя понижать зарплаты чиновникам;
предложил ФСБ «поплотнее заняться» случаями подброса наркотиков,
но исключил либерализацию статьи 228 УК РФ;
назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым человеком,
но добавил, что сейчас тот находится «не в комедии, а в трагедии».