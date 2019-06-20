"Уважение надо заслужить": "прямая линия" в пяти "немых вопросах"

20 июня состоялась «прямая линия» с Владимиром Путиным. По традиции, часть интересных вопросов попала только на ТВ-экран:

«Подходит к концу срок сдерживания цен на топливо. Чего ожидать дальше?»

* * *

«Почему с каждым годом народ всё хуже и хуже живет? Это правительство не работает?»

«Когда прекратится рост тарифов ЖКХ? У людей скоро не хватит ни пенсий, ни зарплат на оплату»

«Почему для вас чужие люди дороже россиян? Может[,] пора поднимать нашу экономику?»

«Предлагаю за деньги, конфискованные у Захарченко, купить детям-сиротам квартиры»

(Отвечая на вопрос о коррупции, в том числе о деле Захарченко, Путин заявил, что чувствует ответственность за ситуацию в этой сфере, и добавил: «Если бы я не чувствовал ответственность, вы бы об этом не узнали».)

«Зачем вы приняли закон о неуважении к власти? Уважение ведь надо заслужить»

Сам Путин назвал ситуацию с мусорной реформой «безобразием»

(а включение со скандально известной станции Шиес в Архангельской области отменили в последний момент);

заявил, что санкции заставили Россию «включить мозги»;

объяснил, почему нельзя понижать зарплаты чиновникам;

предложил ФСБ «поплотнее заняться» случаями подброса наркотиков,

но исключил либерализацию статьи 228 УК РФ;

назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым человеком,

но добавил, что сейчас тот находится «не в комедии, а в трагедии».