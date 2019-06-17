Станислав Белковский – о первых 50 указах Владимира Зеленского

Конфетно-букетный период отношений новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с его страной закончился. Начинаются суровые семейные будни.

Старые элиты, пригревшиеся у рычагов власти и механизмов распределения собственности при нескольких президентах сразу, резко вспомнили, что Украина — парламентско-президентская республика. И полномочий у главы государства, оказывается, очень немного, какие бы 73 с лишним процента голосов он на выборах не получил. Парламент же откровенно враждебен г-ну Зеленскому и во многом остается в сфере влияния проигравшего Петра Порошенко.

Депутаты, вопреки позиции нового президента, отказались отправить в отставку и правительство Владимира Гройсмана, и министра иностранных дел Павла Климкина, и шефа Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого г-н Зеленский тоже вознамерился уволить, ответил первому лицу прямо: никаких правовых оснований увольнять меня нет, буду сидеть в своем теперешнем кресле как минимум до формирования новой Верховной рады. Которая должна появиться по итогам внеочередных выборов, назначенных на 21 июля.

Впрочем, состоятся ли сами эти выборы, тоже пока неясно. Конституционный суд Украины нынче рассматривает жалобу 62 депутатов на президентский указ (от 20 мая) о роспуске парламента. А в составе суда в основном креатуры Петра Порошенко и даже полузабытого Виктора Януковича. И если судьи все же не отменят сакраментальный указ, то разве что из страха перед «мнением народным», которое такого юмора банально не поймет.

Но Зеленский продолжает наступление на укрепленные позиции оппонентов. На минувшей неделе на президентском сайте появились 50 кадровых указов главы государства. Уволены практически все губернаторы. (Не удивлюсь, если вскорости в суде появится какой-нибудь иск на тему «губернаторов можно убирать, как и назначать, только по представлению Кабинета министров»).

Назначен новый глава внешней разведки, депутат от партии «Батькивщина» (лидер — Юлия Тимошенко) Владислав Бухарев. Это кадровое решение вызвало уже два публичных мини-скандала. Во-первых, выяснилось, что кадровый разведчик г-н Бухарев еще в 2004 был награжден медалью ФСБ РФ (в нынешней терминологии — «спецслужбы страны-агрессора»). Да, за участие в совместной российско-украинской операции по пресечению наркотрафика, но, как говорится, осадок остался. Во-вторых, кумовство (понятие для Украины более чем чувствительное) detected: супруга нового топ-разведчика — сценарист зеленского флагманского шоу «Квартал 95». Еще назначеньице: руководителем Государственного управления делами (аналог нашего Управления делами президента) стал Сергей Борзов, директор команды КВН «Винницкие перцы». И т. д.

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

Так встаёт в полный рост другая мощная проблема Владимира Зеленского. Чтобы реформировать страну, нужны новые кадры. Сотни, тысячи качественно новых лидеров и специалистов. А где их взять? Даже в маленькой компактной Армении Никол Пашинян эту проблему до сих пор не решил. Что уж говорить о довольно-таки большой Украине.

Пресс-секретарь г-на Зеленского Юлия Мендель (сама занявшая пост по итогам открытого конкурса) рассказала, что Киев привлекает к сотрудничеству ведущие мировые HR-агентства. Что ж, дай им всем Бог. Ведь Украина — так или иначе, хочет она того или нет — формирует образцы для будущей России.