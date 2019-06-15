Зеленский объявил конкурс на пост главы Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность главы Львовской области.

Об этом Зеленский написал у себя в Facebook. В посте он представил трех кандидатов на пост главы области и предложил своим подписчикам выбрать достойного. В список кандидатов попали экономист Денис Шмыгаль, предприниматель Максим Козицкий и юрист Маркиян Мальский.

«Львовщина, обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах», — сказано в сообщении Зеленского.

Кроме того, украинский лидер попросил подписчиков рассказать о репутации, управленческих и моральных качествах кандидатов.