Путин заявил, что санкции заставили Россию "включить мозги"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хотела и не хочет ссориться со странами Запада.

Во время «Прямой линии» Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что будет, если Россия «помирится» со странами Запада, заявил, что Россия ни с кем не ссорилась и ссориться не собирается.

Говоря о санкциях, Путин подчеркнул, что экономические ограничения заставили Россию «включить мозги» и начать производить собственные продукты, замещая ими импортные.

Напомним, президент назвал «безобразием» ситуацию с мусорной реформой.