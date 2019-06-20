Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Президент РФ Владимир Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского решать проблемы Украины.

Во время «Прямой линии» Путина спросили, почему он не общается с Зеленским, и предложили сделать первый шаг. В ответ на это Путин назвал украинского лидера талантливым человеком и напомнил о выступлениях Зеленского в телеверсии КВН.

При этом Путин подчеркнул, что если Зеленский оказался в кресле президента, то ему нужно решать проблемы Украины, в том числе урегулировать конфликт самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «То, что сейчас происходит, не смешно, — подчеркнул Путин. — [Зеленский] находится не в комедии, а в трагедии».