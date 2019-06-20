Путин предложил ФСБ "поплотнее заняться" случаями подброса наркотиков

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с «делом Голунова» на «Прямой линии».

Во время «Прямой линии» ведущая задала спросила Владимира Путина о том, не стоит ли принять дополнительных мер, чтобы избежать случаев подброса наркотиков.

Путин подчеркнул, что легализация наркотических средств в России невозможна, однако законодатели должны принять дополнительные меры для того, чтобы невинным людям не подбрасывали наркотики, как это было с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.

В частности, президент предложил создать отдельный департамент в Службе собственной безопасности МВД, а также подчеркнул, что ФСБ стоит «поплотнее заняться» этим вопросом.