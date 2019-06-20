В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Конвейер работает по-прежнему": как в России заводят дела по статье 228
"Уважение надо заслужить": "прямая линия" в пяти "немых вопросах"
"Мы их пожжем". Что происходит в Чемодановке после конфликта: репортаж

Новости дня

20 июня, четверг

[17:44]Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
[17:00]Включение из Шиеса на "Прямой линии" перенесли в последний момент
[16:25]Владелец банка "Уралсиб" Коган умер в возрасте 56 лет
[15:58]Погоду в Москве назвали опасной из-за риска бедствий и близкой к рекорду жары
[15:48]Акции "Яндекса" подскочили на бирже после "Прямой линии"
[15:20]Минстрой опроверг повышение тарифов на отопление в зависимости от этажа
[15:13]Путин назвал Зеленского талантливым человеком
[14:56]Путин предложил ФСБ "поплотнее заняться" случаями подброса наркотиков
[14:55]СК предложил ряд поправок в УК, ужесточающих наказание за врачебные ошибки
[14:14]Путин заявил, что чувствует ответственность за коррупцию
[14:08]В Москве расследуют смерть годовалой девочки, которой не помогла "скорая"
[14:01]Путин объяснил, почему нельзя понижать зарплаты чиновникам
[13:59]Полиция проверяет здание Госдумы в ЦАО из-за сообщения о бомбе
[13:54]Колл-центр "Прямой линии" подвергся массированной DDoS-атаке
[13:52]Собянин объявил об открытии четырех новых станций "красной" ветки метро
[13:40]Белух и косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в море через 4 месяца
[13:32]Путин заявил, что санкции заставили Россию "включить мозги"
[13:12]Неизвестные второй день подряд сообщают о бомбе в телецентре "Останкино"
[13:07]Путин назвал "безобразием" ситуацию с мусорной реформой в РФ
[12:50]С 2020 года у жителей нижних этажей может вырасти плата за отопление
[12:31]В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
[11:31]В Симферополе расследуют обнаружение крокодильих голов во дворе жилого дома
[10:46]Оштрафованный за фото граффити про Путина житель Ярославля записал ему вопрос
[10:32]Первых двух косаток из "китовой тюрьмы" перевозят к месту выпуска
[09:31]Двое получили ранения в столкновении двух легковушек и маршрутки в СЗАО
[08:46]Песков заявил, что в регионах реагируют на обращения жителей до "Прямой линии"
[08:23]Трамп заявил, что хочет "поладить" с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20
[07:48]Бизнесмен Бойко-Великий связал обвинения в хищении со своей гражданской позицией
[07:24]Сухую погоду и 30-градусную жару пообещали москвичам 20 июня

19 июня, среда

[16:09]Песков сообщил о работе по жалобам россиян еще до "прямой линии" Путина
[15:52]46 цыган, включая стариков и детей, переехали из Чемодановки в Ахтубинск
[15:15]Экстренные службы проверят телецентр "Останкино" после сообщения о бомбе
[15:08]JIT начала уголовное преследование троих россиян и украинца по "делу MH17"
[14:14]Критиковавший Кадырова чеченский блогер сообщил о депортации обратно в РФ
[13:39]"Спартак" сообщил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
[13:24]ГД в третьем чтении разрешила выращивать опийный мак ради нацбезопасности
[12:37]В Москве продлили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусной жары
[11:34]ГД может обязать работодателей платить по 0,02% взносов на случай банкротства
[11:03]В ГД призвали мэров не применять закон об оскорблении власти в своих целях
[11:03]Колосков считает, что ЧМ-2022 могут перенести из Катара в Европу


Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
Кадр из фильма «Бык»
"Кинотавр-2019": ноль политики, десять фильмов про секс и эпитафия 90-м
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова

Путин заявил, что чувствует ответственность за коррупцию

Политика
14:14, 20 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал громкие коррупционные дела. 

Во время «Прямой линии» один из граждан, позвонивших в колл-центр, попросил президента прокомментировать громкие коррупционные дела, в частности дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Путин, отвечая на вопрос, заявил, что чувствует ответственность за происходящее. «Если бы я не чувствовал ответственность, вы бы об этом не узнали», — добавил президент.

Он подчеркнул, что количество уголовных дел, связанных с коррупцией, снижается с каждым годом, что свидетельствует об уменьшении коррупции в России.

Теги: Путин, Коррупция

Поделитесь статьей:
"Зачем вы приняли закон о неуважении к власти? Уважение ведь надо заслужить"

Политика

"Уважение надо заслужить": "прямая линия" в пяти "немых вопросах"

Читать далее >

Александр Шестун в зале суда // фото: агентство «Москва»

Политика

Юлия Шестун: Хорошо, венчание прошло не через стекло

Читать далее >

Политика

Включение из Шиеса на "Прямой линии" перенесли в последний момент

Читать далее >

Политика
Юлия Шестун: Хорошо, венчание прошло не через стекло
Включение из Шиеса на "Прямой линии" перенесли в последний момент
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Путин предложил ФСБ "поплотнее заняться" случаями подброса наркотиков
Общество
Липецкое обострение
Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
Погоду в Москве назвали опасной из-за риска бедствий и близкой к рекорду жары
Минстрой опроверг повышение тарифов на отопление в зависимости от этажа
Колумнисты
Avatar

Сабурова
Ольга

журналист

Возмущение медсообщества, призывы оскорбленных приструнить Елену Малышеву – что божья роса для телеведущей. Очевидно, что она делает себе рейтинг на скандале и провокации

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Элиты, пригревшиеся у рычагов власти и механизмов распределения собственности в Украине, вдруг вспомнили, что полномочий у Зеленского как главы государства очень немного

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


Культура и ТВ
Планы на выходные: Матисс в Пушкинском, Захарова в Большом, "Дылда" на экранах
Открытие проекта "Летние балетные сезоны" в РАМТе
Сергей Шолохов: В "Быке" режиссер в каждом кадре понимает смысл происходящего
Малышева и слабоумие: провокации шоу "Жить здорово" добрались до детей
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: Шнур поэпикурействует год-два, поднимет гонорар вдвое и вернется
НАШЕСТВИЮ – 20 лет
Звезды поздравили Максима Галкина с днем рождения
Рэпер CYGO: Песня "Плот" Лозы – это про меня

Здоровье
Большинство собачьих укусов происходит дома, а не на улицах
10-часовой рабочий день повышает риск инсульта на 45%
Два йогурта в неделю защищают от появления опасных полипов
Страница в Facebook поможет предсказать депрессию и диабет
Туризм
Покажи #городсхарактером
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Нарушивший запрет на купание 55-летний россиянин утонул в Таиланде
11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с россиянами в Анталье
Авто
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Улицу Ильинку в центре Москвы перекрыли до 16 июня
Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Сколько стоит дом построить?
Читайте также
Свежий номер

Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Второй после Припяти. Как живет Дзержинск после очередной аварии
Никита Михалков // фото: Андрей Струнин
Никита Михалков переписал элитное жилье в центре Москвы на детей
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Наталья Зубкова
Жительница Киселевска в Кузбассе:
Мы тут все смертники
Александр Горбунов 10 лет сохранял анонимность // фото: телеканал «Настоящее время»
Александр Горбунов (Сталингулаг):
Я вышел из тени, чтобы защитить себя и родных
Фото в статье: организация «Врачи без границ»
Основатель "Врачей без границ":
Мы искали приключений и поменять мир, и у нас получилось
Павел Лунгин // фото: Global Look Press
Павел Лунгин:
Между войнами русский характер портится


Фото: «Первый канал»
Малышева и слабоумие: провокации шоу "Жить здорово" добрались до детей
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой
Бари Алибасов // фото: Андрей Струнин
Завещание Бари Алибасова украли после съемок "Пусть говорят"
Алана Мамаева // фото: Global Look Press
Полиграфолог объяснил результаты проверки Аланы Мамаевой на "детекторе лжи"

Фото: Global Look Press
В Приморье для крокодилов раздолье?
Светлана Лобода // фото: пресс-служба Светланы Лободы
Танцы с французом и суды с немцами: туристические приключения Светланы Лободы
Sina Schuldt / Global Look Press
Страница в Facebook поможет предсказать депрессию и диабет
Агафья Лыкова // фото на полосе: Илья Питалев / РИА «Новости»
Русская одичалая. Как живет Агафья Лыкова – самая известная отшельница России
// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?