Путин заявил, что чувствует ответственность за коррупцию

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал громкие коррупционные дела.

Во время «Прямой линии» один из граждан, позвонивших в колл-центр, попросил президента прокомментировать громкие коррупционные дела, в частности дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Путин, отвечая на вопрос, заявил, что чувствует ответственность за происходящее. «Если бы я не чувствовал ответственность, вы бы об этом не узнали», — добавил президент.

Он подчеркнул, что количество уголовных дел, связанных с коррупцией, снижается с каждым годом, что свидетельствует об уменьшении коррупции в России.