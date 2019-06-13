Песков анонсировал проверки полицейских, работавших на марше 12 июня

В Кремле заявили, что слышали о проявлении жесткости со стороны полицейских во время митинга в поддержку Ивана Голунова.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил о намерении обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову из-за избиения правоохранителями подростка в ходе марша в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.

Как передает «Коммерсант», комментируя данные сообщения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали о жалобах на необоснованное проявление жесткости со стороны сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного марша, прошедшего 12 июня в Москве.

«Это, наверное, прерогатива городских властей — организовывать подобные акции или не давать на них разрешение, а также оценивать работу полиции. Нам известно, что существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны органов правопорядка. Мы читали сообщения об этом», — добавил он.

По словам Пескова, в связи с этими обращениями в Москве будут проведены проверки, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.

Напомним, 13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении двух столичных генералов, чьи подчиненные были причастны к задержанию Голунова. При этом позднее на сайте Change.org появилась петиция с обращением рассмотреть вопрос о возврате одного из полицейских, отправленных главой государства в отставку, на пост начальника УВД по Западному административному округу Москвы.

«Махать шашкой, просто выгонять высококвалифицированных руководителей — это совсем крайняя и очень жесткая мера. Можно и дисциплинарным взысканием обойтись. Люди после громогласного заявления министра публично оскорбляли сотрудников МВД, не боясь ответственности за содеянное», — говорится в петиции, которую к настоящему моменту подписали уже 772 человека.