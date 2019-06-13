ОНК обратится к Золотову из-за избиения подростка на акции в поддержку Голунова

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали об инцидентах с подростком и онкобольным журналистом на акции 12 июня.

Напомним, накануне в Москве на акциях акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого ранее обвиняли в попытке распространения наркотиков, были задержаны более 500 человек.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, всего 12 июня среди задержанных оказались порядка семи несовершеннолетних, один из которых был избит представителем правоохранительных органов. По словам Мельникова, информация о данном инциденте уже была передана в полицию.

Представитель ОНК также обратил внимание на ситуацию с онкобольным журналистом магнитогорского СМИ, которому не вызывали «скорую» до вмешательства правозащитников.

«Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям, и по подростку, и по онкобольному журналисту магнитогорского СМИ, с тем, чтобы ГУСБ (управление собственной безопасности) провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей», — заявил Мельников.