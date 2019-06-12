Более 400 задержанных на акции в Москве, Навальному вменяют организацию

В центре Москвы полиция продолжает задерживать тех, кого подозревает в участии в акции в поддержку Ивана Голунова.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных уже около 400, но некоторых по привозе в полицейские участки по всей Москве отпускают без составления протоколов. В ОВД районов Северное Измайлово, Аэропорт, Бутырский и Соколиная гора не допускают адвокатов. В Алексеевском районе у задержанных, один из которых, фотограф Валерий Паршин, выглядит избитым, изымают телефоны. В Таганском районе людей, в том числе несовершеннолетних, дольше часа не выпускали из автозака, припаркованного у отделения.

Алексей Навальный, задержанный ранее на Трубной площади, заявил в своем твиттере, что полиция считает его одним из организаторов несанкционированного шествия и составляет на него протокол по статье КоАП о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Корреспонденты СМИ на месте событий сообщают в соцсетях о жестких задержаниях у памятника Высоцкому на Страстном бульваре: полицейские применяют удушающие захваты и буквально уносят демонстрантов в автозаки. Ранее сообщалось о применении против митингующих дубинок и поливальных машин.

Расположенный в соседнем квартале сад «Эрмитаж» закрыт, по официальной версии — из-за непогоды. Ранее там же полиция проводила задержания. «Медиазона» сообщает о перекрытии Красной площади, площади Революции и Никольской улиця.