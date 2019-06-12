Число задержанных на акции в поддержку Голунова в Москве приближается к сотне

В окрестностях Чистых прудов и Бульварного кольца полиция задерживает участников шествия в поддержку Ивана Голунова.

«ОВД-Инфо» сообщает о 94 задержаниях, в том числе сотрудников СМИ, присутствовавших на акции как корреспонденты. Их доставляют в ОВД района Бутырский.

«Медиазона» информирует о применении к участникам шествия дубинок и поливальных машин, задержаниях несовершеннолетних и людей с фототехникой. Одного из задержанных в процессе волочения в автозак ударили головой о столб.

Корреспонденты СМИ сообщают в соцсетях о задержаниях случайных прохожих на Рождественском бульваре и на Трубной площади. Также на Трубной задержан Алексей Навальный.

Манифестанты скандируют «Я! Мы! Голунов!» и обращенные к полиции «Подкиньте себе совесть!» и «Вам квартиры не дадут!».

Ранее московские власти объявили акцию несогласованной. От переговоров с организаторами в телеэфире они отказались.