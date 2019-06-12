На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

12 июня в центре Москвы проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в распространении наркотиков.

Накануне вечером МВД объявило о закрытии дела Голунова за недоказанностью вины. На 12 часов 12 июня было намечено шествие от Чистых прудов к зданию ГУВД на Петровке. Столичные власти отказались от переговоров в телеэфире с его организаторами и заявили, что мероприятие не согласовано.

Около 12:30 сотрудники полиции перекрыли Мясницкую улицу. Корреспондент с места событий сообщает, что манифестанты заблокированы на Рождественском бульваре, начались задержания.