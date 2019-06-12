На марше в поддержку Голунова в Москве десятки человек и Росгвардия

В центре Москвы на Чистых прудах собираются сторонники Ивана Голунова, также на месте развернуты силы правопорядка.

Накануне, 11 июня, дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова по обвинению в распространении наркотиков было прекращено в связи с недоказанностью вины, сам журналист — освобожден.

На 12 июня было намечено шествие в поддержку Голунова. Как сообщает Радио Свобода, десятки людей собираются на Чистых прудах, откуда, как планировалось, участники акции пройдут к зданию ГУВД на Петровке, 38. Предыдущие несколько дней там продолжались одиночные пикеты в поддержку Голунова.

Собравшиеся требуют в том числе, чтобы понесли ответственность виновные в незаконном преследовании журналиста. Сообщается о присутствии многочисленных сил правопорядка, в том числе Росгвардии, однако информации о задержаниях участников акции пока нет. Около часа назад был задержан, но отпущен спустя несколько минут журналист Сергей Карпов.

Представители московской мэрии накануне отказались от переговоров с организаторами акции в телеэфире, поэтому манифестация остается, с их точки зрения, несогласованной с властями; утром был выпущен официальный призыв к москвичам не посещать её.