Иван Голунов: Сейчас для меня главное – осознать, что произошло

11 июня закончилось уголовное преследование в отношении журналиста Ивана Голунова. Сотрудника отдела расследований «Медузы» освободили из-под домашнего ареста.

Около девяти часов вечера Иван вышел из здания ГCУ МВД России по Москве свободным человеком. Первый вопрос, на который ответил Голунов, был задан корреспондентом «Собеседника».

— Ближайшие планы у меня сейчас одни, — ответил Иван, — осознать, что произошло.

Также Голунов поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, в своем сообщении о прекращении уголовного дела против Голунова министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед Президентом об освобождении от должностей двух генералов МВД, ведомства которых были причастны к задержанию журналиста.