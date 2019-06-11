Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова

Во вторник, 11 июня, МВД прекратило уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Заявление Колокольцева об освобождении Голунова опубликовано на официальном сайте МВД. «По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказано в документе.

В своем комментарии Колокольцев отметил, что сотрудники, задержавшие Голунова, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, материалы проверки в отношении них отправлены в Следственный комитет.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — подчеркивается в заявлении Колокольцева.

Напомним, ранее на пакетах наркотиков, которые полицейские якобы нашли у Голунова, обнаружили ДНК нескольких человек.

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