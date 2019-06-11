В МВД рассказали о найденых на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками ДНК

На пакетах с наркотиками, которые были обнаружены у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД. «Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказали в полиции.

Там добавили, что экспертизу пакетов с наркотиками, обнаруженных у Голунова, собираются завершить во вторник, 11 июня, во второй половине дня.

В полиции также сообщали о том, что на контрольных смывах с ладоней Голунова наркотических и психотропных веществ обнаружено не было.

Напомним, ранее прокуратура и служба собственной безопасности МВД начали проверку по делу Голунова.