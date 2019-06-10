МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — сказала Меркачева.

Замглавы ОНК также не исключила, что в полиции могут заявить об ошибке при проведении следствия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что номера газет с заявлением в поддержку журналиста-расследователя Голунова, задержанного и помещенного под домашний арест по подозрению в распространении наркотиков, перепродают за десятки тысяч рублей.