Номера газет с полосой о Голунове продают на Avito за десятки тысяч рублей

На сайте объявлений Avito появились данные о продаже номеров «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК с заявлением о Голунове.

Напомним, в понедельник, 10 июня, газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК вышли с одинаковыми первыми полосами с надписью «Я/Мы Иван Голунов». Позднее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге раскупили весь тираж названных изданий.

Znak.com обратил внимание на то, что на сайте объявлений Avito уже начали появляться данные о продаже свежих выпусков этих газет за внушительные денежные суммы.

Так, один пользователей запросил за экземпляры всех трех изданий с заявлением журналистов в защиту Ивана Голунова 15 тысяч рублей.

При этом продавец заявил «Афише Daily», что таким образом хочет распространить информацию о деле Голунова, а не заработать.

«Если кто‑то купит газеты — я переведу деньги в поддержку Ивана», — пообещал он.

Также на сайте появилось объявление о продаже всех трех газет за 22 тысячи рублей. Выпуск РБК продают отдельно за 3,5 тысячи рублей, а свежий номер «Коммерсанта» — за 1 тысячу.