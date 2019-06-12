Проходу граждан помешали. Шествие в Москве 12 июня – и его разгон

Акция в поддержку Голунова, объявленная столичной мэрией несогласованной, закончилась задержанием четырех сотен человек.

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В полдень среды, 12 июня, возле столичного метро «Чистые пруды» собрались журналисты, активисты и — в большинстве — просто неравнодушные граждане. Шествие в поддержку Ивана Голунова состоялось, несмотря на согласование аналогичного мероприятия в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова.

Вместе с мирными гражданами к месту сбора прибыли полицейские, автозаки и уборочная техника, никогда не использовавшаяся по прямому назначению. «Просьба разойтись и не мешать проходу граждан», — звучало над собравшимися из многочисленных матюкальников.

— Таким образом создается искусственное напряжение, чтобы потом всех забрать, посадить и выписать штрафы, — поделился политик Сергей Митрохин. — Мне за последний год выписали 550 тысяч рублей штрафов — притом что закон я ни разу не нарушал.

Дело Ивана Голунова показательно, несмотря на то, что оно завершилось. Ведь ясно, что наркотики ему подбросили, ясно, что не боялись подбрасывать — не боялись никаких УСБ и ФСБ. Знали, что все сойдет с рук, но миной оказалась общественность, которая вдруг сдетонировала. Это показывает, какая у нас система. Показывает, что менты выполняют заказы кладбищенских воров, они их обслуживают за деньги. И это сплошь и рядом. Таких Иванов Голуновых по стране тысячи. Сегодня мы собрались уже не ради него, а ради них, — говорит Митрохин.

— Думаю, что огромную роль в деле Ивана Голунова сыграл накал общественного возмущения и волна общественного протеста — беспрецедентного, на самом деле, никто этого не ждал, — рассказал член Совета по правам человека при Президенте Николай Сванидзе, присутствовавший на акции в качестве наблюдателя. — Не захотели обострений, особенно на фоне предстоящей прямой линии президента. Другой вопрос, почему. Факт в том, что принято рациональное решение, которое свидетельствует о том, что система реагирует на внешние раздражители. Что тоже хорошо. Это говорит о том, что жук не мертвый. Я все боялся, что он мертвый и все ползет в своем направлении, заднюю скорость не включает — нету у него, и все. А он реагирует — и хорошо, что реагирует. Это внушает какие-то надежды.

Жук, однако, на поверку оказался тем еще вредителем. На улице Мясницкой, по которой пролегал маршрут шествия к Петровке, 38, полиция выстроилась стеной, преградив дорогу мирно идущим по тротуару людям. Шествие свернуло в переулки и вышло на Бульварное кольцо. Вслед участникам акции двинулись автозаки.

— Путинская система очень гибкая, — говорит Сергей Митрохин. — Она иногда бывает мягкой, делает вид, что расслабляется, она идет на уступки, но конечная цель у нее одна: сохранять власть и контроль над ресурсами. И перекачивать эти ресурсы в карманы узкого круга людей. И чтобы это все длилось до тех пор, пока жива эта клика. Никуда эволюционировать эта система не может. У нее четкий интерес: освоение национальных ресурсов при помощи государственной власти. Пока мы это им позволяем, система меняться не будет. Поэтому всегда очень важно собираться по таким поводам и в такие дни, как День России и День Конституции. И напоминать нашим властям, что рано или поздно они должны уйти. И, надеюсь, что скорее рано, чем поздно.

Политолог Екатерина Шульман высказала надежду, что в праздничный день все закончится хорошо, не будет задержаний и избиений. Увы, все оказалось совсем наоборот. На Рождественском бульваре в районе Трубной площади полиция вновь преградила дорогу шествию. В связи с чем лозунги «Россия без Путина» и «Свободу политзаключенным» сменил лозунг «Не мешайте проходу граждан!» После чего стало сразу не смешно, поскольку в автозаки стали забрасывать совершенно случайных людей, включая пожилых женщин, девочек и мальчиков лет 14–15 и супружескую пару, просто проходившую по тротуару.

Очень жесткие задержания прошли также на Страстном бульваре и Петровке. По данным «ОВД-Инфо», на 16:00 было задержано свыше 400 человек.

— У нас и раньше общество просыпалось, но потом как-то потихоньку опять засыпало, подвел итоги Сергей Митрохин. — Это свойство нашего народа: просыпается раз в сто лет, все сметет, а потом подчиняется новому уголовнику. Этот циклический идиотизм нашего гражданского общества надо преодолевать. Должна быть прогрессия роста общественного протеста. И главное — убывание страха. Если мы это сделаем, эта тенденция будет необратима. И появится надежда, что День России мы будем праздновать в свободной демократической стране.