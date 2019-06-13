Путин уволил двух столичных генералов из-за дела Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух генералов по просьбе Владимира Колокольцева.

Напомним, во вторник, 11 июня, глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова. При этом он также заявил об отстранении от исполнения служебных обязанностей ряда сотрудников столичной полиции, причастных к задержанию журналиста.

Как передает «Интерфакс», 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов, имена которых называл Владимир Колокольцев.

«Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича — начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве», — говорится в документе.

«Коммерсант» со ссылкой на издание Baza при этом сообщает, что полиция отпустила почти всех задержанных во время акций в поддержку Ивана Голунова, которые прошли в Москве 12 июня. Отмечается, что к настоящему моменту в ОВД «Фили-Давыдково» остался один из задержанных — 20-летний студент математического факультета МГУ Дмитрий Иванов. Он проходит по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Его могут арестовать на 30 суток.