Андрей Мовчан: В этом году у Путина было абсолютно "хрущевское" послание

Экономист, управляющий партнер Movchan's Group Андрей Мовчан высказал свою точку зрения на послание президента Федеральному собранию:

— В разные годы мы видели разные послания Владимира Путина — то грозили миру и требовали всеобщей справедливости… То (как, скажем, в прошлом году) это было откровенно «брежневское послание» — рассказы про ракеты и так далее... А в этом году мы услышали абсолютно «хрущевское послание» — полное цифр про «посадки кукурузы» и как мы каждой семье дадим по 10 рублей...

С точки зрения выполнения тезисов этого послания все понятно — у нас уже большой опыт: они никогда не выполняются. То есть они полностью оторваны от реальной жизни и представляют из себя чистый перформанс. Пожалуй, это самый скучный из всех перформансов подобного рода за все годы правления Владимира Путина.

Стратегической логики я в нем не увидел в принципе. Видимо, на сегодня нечего сказать. То есть, по моим ощущениям, в Кремле есть некое понимание, что людям стало бедно и они недовольны пенсионной реформой. Значит, давайте сейчас немножко раздадим денег.

Но единственный смысл пенсионной реформы был — найти денег на майские указы. Поскольку никто другой этих денег давать не хотел, а у народа, конечно, можно забрать. А сейчас оказывается, что деньги есть. Возникает ощущение, что президент посмотрел на бюджет и решил: ну, деньги-то есть, а народ-то недоволен, давайте немного денег дадим народу. Вот вчера отобрали, сегодня дадим. В общем, все как обычно.

"Деньги шли в основном от старшего поколения к младшему. Теперь этого не будет":

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Про Украину уже все устали. Видимо, и сам наш глава государства устал про Украину. Поэтому про Украину — почти ни слова. И про Штаты, в общем, толком ни слова. И про врагов — ни слова. Только то, что мы (если что) защитимся... Ну, защитимся, конечно. Мы и 50 лет назад могли защититься, и сейчас защитимся.

Странно прозвучал пассаж про предпринимателей и силовые органы — заявление о том, что уж очень надолго сажать не надо. А вот если следователь в отпуск ушел, так отпустить... Звучит как издевательство над бизнесом, особенно на фоне ареста крупнейшего частного инвестора, банкира, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви (об этом, кстати, в послании тоже не сказано вообще ни слова). Тем более что за год до этого говорили: по экономическим делам вообще не надо арестовывать и помещать в СИЗО на время следствия.

Парадокс, но при том, что нет никакой корреляции между посланиями и тем, что делается дальше, это послание действительно выглядит как некоторая программа на ближайшие пять лет: недовольным будем понемножку раздавать деньги, а больше ничего делать не будем. И бизнес задавим до конца...