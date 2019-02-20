Расходы на исполнение новых указаний Путина оценили в ₽120 млрд

Глава Минфина оценил в 100-120 млрд рублей расходы на реализацию мер из послания президента Федеральному собранию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ призвал не загонять в тупик человека, взявшего ипотеку. Он предложил ввести ипотечные каникулы, которые облегчили бы жизнь гражданам, временно оставшимся без дохода. Путин также пообещал, что семьи с тремя и более детьми получат из казны по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Еще он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что для реализации мер, озвученных Путиным, государство должно ежегодно тратить 100-120 млрд рублей. «Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета. И уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения, с тем чтобы все положения послания были финансово обеспечены», – цитирует его телеканал «Россия 24».

По словам министра, бюджетные средства направят не только на указания президента по ипотеке, но и на обеспечение индексации пенсий, поддержку семей и демографии.

Напомним, в своем выступлении Владимир Путин поручил обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума (около 11 тысяч рублей) для пенсионеров, которые получали выплаты на уровне этого минимума.