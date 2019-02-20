Путин призвал не "загонять человека в тупик" при выплатах по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил за введение ипотечных каникул.

В среду, 20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поддержал идею ввести ипотечные каникулы. Такая мера, по мнению президента, не причинит ущерба финансовым организациям, но при этом поможет людям, временно оставшимся без дохода, не лишиться жилья.

«Загонять человека в тупик нельзя, нужны законодательные гарантии», — подчеркнул Путин.

Напомним, президент также анонсировал создание нового оружия из-за угрозы со стороны других стран.