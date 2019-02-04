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"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования

Недвижимость

// фото: gingerfinch / Global Look Press
// фото: gingerfinch / Global Look Press

Центробанк планирует ввести ипотечные каникулы для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Стоит ли пользоваться таким предложением и есть ли в нем какой-то подвох? Комментируют эксперты рынка недвижимости:

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая:

— В целом основная часть сегодняшних заемщиков справляется с финансовыми обязательствами по жилищным кредитам. Так, доля просроченной ипотеки сроком от месяца и более составляет всего 2,18% от объема задолженности. Для сравнения — по итогам 2017 года значение было равно 3,6%, 2016 года — 3,17%. А, к примеру, в начале 2010 года просроченная задолженность от 31 дня и выше достигала вовсе 9,33%.

Однако «ипотечные каникулы» — это все же своевременная мера хотя бы по причине масштаба закредитованности населения в совокупности с продолжающимся падением реальных доходов граждан. Кроме того, возможность «заморозить платежи», пусть и временно, может повысить спрос на жилищное кредитование, что особенно актуально в преддверии перехода застройщиков на работу со счетами эскроу.

Главный «подводный камень» новой программы, на мой взгляд, заключается в возможном ужесточении требований к заемщикам. Таким образом банки постараются заранее снизить свои риски. В результате меньшие шансы на получение кредита будут иметь пенсионеры, несемейные покупатели без созаемщика, молодые клиенты с небольшим опытом работы. Таким категориям покупателей, вероятно, придется брать кредит по более высокой ставке в банках, которые не входят в число лидеров ипотечного кредитования, зато более лояльны к заемщикам. Иными словами, за возможность получения «ипотечных каникул» придется платить менее выгодными условиями кредитования.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин:

— Я полагаю, что закрепление гарантий ипотечных каникул на законодательном уровне — это хорошая инициатива, так как она повысит привлекательность ипотеки. Среди потенциальных покупателей жилья есть значительная группа граждан, которая в целом способна получить заем и выплачивать его, но известная нестабильность в экономике их настораживает. В целом российские ипотечные заемщики — это дисциплинированные и платежеспособные покупатели жилья. Как правило, их доход примерно на 15–30% выше среднего по региону. Доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 1,85%, что очень немного. С учетом наметившегося роста ставок по жилищным кредитам, я полагаю, что качество ипотечного портфеля крупнейших банков не ухудшится в связи с введением ипотечных каникул.

Коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова:

— Ипотечные каникулы окажутся полезными для нынешних заемщиков. Однако потенциальные клиенты банков скорее проиграют от введения этой инициативы. Во-первых, растут ставки по ипотеке, что естественно ограничивает круг новых покупателей жилья. Во-вторых, если даже банки не повысят ставки по ипотеке, они ужесточат проверку состоятельности заемщиков, чтобы минимизировать риск ухода на каникулы клиента. В итоге объем кредитования снизится, ведь доходы населения падают, а экономика не растет.

Цель политики Центробанка — создать ситуацию, при которой чем больше у заемщика денег, тем легче ему получить кредит. Это предотвратит возможное образование «пузыря» из-за бедных покупателей жилья, но никак не будет способствовать решению жилищной проблемы в стране.

Управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик: 

— Для клиента такой законопроект несет несколько последствий. С одной стороны, введение ипотечных каникул может снять с потенциальных заёмщиков некоторые самые распространенные страхи — например, человек может опасаться нестабильной ситуации с работой. С другой стороны, пока неясно, что подразумевается под трудной жизненной ситуацией — будет ли это четкий перечень ситуаций, закрепленный в законе, или каждый банк сможет сам определять такие ситуации.

Ипотечные каникулы — это опция, которая является менее желательной для банка, чем для клиента, так как банк на время этого периода не получает прибыли. Также для банка ипотечные каникулы являются фактором, повышающим риск невозврата кредита. А любой фактор риска увеличивает стоимость кредита — то есть процентную ставку.

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