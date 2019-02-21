Основателю и топ-менеджерам Baring Vostok предъявили обвинения

Основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Дмитрий Клеточкин, адвокат американца, заявил «Интерфакс», что его подзащитный не признает свою вину.

Следствие предъявило обвинения также партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. Фигуранты дела с обвинением не согласны.

Как ранее писал Sobesednik.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом Baring Vostok. Он выразил надежду на то, что задержание американского бизнесмена не отразится на инвестиционном климате в России.

Напомним, 16 февраля Майкла Калви и пятерых его предполагаемых сообщников арестовали до 13 апреля. Их обвиняют в причастности к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Дело завели после жалобы члена совета директоров финорганизации Шерзода Юсупова.

Майкл Калви утверждает, что его преследуют из-за корпоративного конфликта вокруг «Восточного». Этот конфликт у американца якобы возник с экс-президентом «Юниаструм банка» Артемом Аветисяном, который владеет акциями «Восточного».

Фонд Baring Vostok входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett и так далее.