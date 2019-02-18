Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом Майкла Калви

В Кремле призвали не спешить с выводами до появления конкретики в предъявленных основателю Baring Vostok обвинениях.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Baring Vostok назвала безосновательными обвинения в мошенничестве, выдвинутые против основателя компании Майкла Калви и ряда сотрудников.

Как передает «Коммерсант», комментируя арест Калви, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно проводил личные встречи с основателем Baring Vostok и тот «всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности» России.

По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации и рассчитывают, что уголовное дело против Калви «никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате».

Дмитрий Песков также призвал не спешить с выводами по делу до появления конкретной информации о предъявленных основателю Baring Vostok обвинениях.

«Мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла Калви на российском рынке на протяжении многих лет. Давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там его обвиняют», — пояснил представитель Кремля.