Михаил Осокин: Россияне и полиция – от пеленок до водометов

Михаил Осокин — о том, как увеличение штата и парка водометов в полиции «помогут» россиянам обойтись без зарплаты.

Без зарплаты россияне могут и обойтись — так выглядят удивительные заявления, прозвучавшие из правительства. «Объем просроченной задолженности по зарплате не вызывает беспокойства у Минэкономразвития», — такие слова приводят информационные агентства со ссылкой на представителей министерства — и это при том, что резко возросло число жалоб россиян на невыплату зарплат: до 35 тысяч обращений в месяц — вдвое больше, чем в начале года.

Зато явно беспокоятся силовики — в отличие от Минэкономразвития они-то знают, что люди не только жалуются на долги по зарплате, но и устраивают все новые уличные акции. За второй квартал число социальных и политических протестов в России выросло на 33% по сравнению с началом года.

ОМОН и Росгвардия проводят все новые учения по пресечению митингов и забастовок, отряды оснащают все новой техникой. В Ижевске концерн «Калашников» сейчас объявил, что разработал новую спецмашину с водометом для нужд полиции — «лучше существующих зарубежных аналогов». В Ижевске уже шутят, что новую машину можно будет проверить на самих рабочих завода — если они, как в прошлые годы, опять начнут требовать погашения долгов по зарплате. Пресс-релизы о таких машинах с водометами изобилуют живописными разъяснениями от изготовителей: «Спецавтомобиль всем своим грозным видом говорит слишком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет». «Ретивые митингующие» — это, видимо, так мило называют рабочих, оставшихся без зарплаты.

МВД и другие структуры получают все новые средства на водометы и другую технику. Когда этим летом правительство изыскало дополнительные доходы на 362 млрд рублей за счет более высоких цен на нефть, чем прогнозировалось, появились сообщения: дополнительные доходы бюджета уйдут силовикам. А в целом с начала 2000-х финансирование силовых структур выросло более чем в пять раз. Такое впечатление, что авторы подобного перераспределения бюджета читали «Политику» Аристотеля: «Менее удачные из видов государственного строя нуждаются в наибольших предохранительных мерах».

При этом акции по пресечению митингов и забастовок — лишь часть общего курса на ужесточение: наступление развернулось по всему фронту. Уже дошли и до библиотек. Придумали правила поведения в соцсетях для библиотекарей: авторы инструкции решили запретить им обсуждать в интернете политику, религию, межнациональные отношения, сексуальную ориентацию, а также «негативные замечания о работе».

Возможно, кроме подобных запретов для библиотекарей и других госслужащих надо ввести еще какую-нибудь клятву верности — например, как это делали в Римской империи. Там человек клал монету с профилем императора себе на голову и громко при всем народе заявлял, что он будет верным подданным государства. Вполне можно придумать что-то подобное и у нас — памятные монеты с профилем президента уже есть.

А тех, от кого клятвы верности ожидать не приходится, прессуют все сильнее. Алексей Навальный сейчас обвинил спецслужбы в слежке за его семьей, а активисты из его движения рассказали, что в недрах МВД появился документ об изъятии агитационных материалов оппозиционера под любым видом. Им удалось ознакомиться с этой директивой на вокзале в Калининградской области — и вот что эта бумага предписывает железнодорожникам: «В случае обнаружения данного груза необходимо под различными предлогами затормозить груз и сообщить в дежурную часть МВД и сотрудникам УФСБ по Калининградской области».

Особенно много вопросов вызвало задержание в Петербурге и помещение под домашний арест Кирилла Серебренникова. Не буду говорить о сути — пусть этим занимается суд, который будет изучать взаимоисключающие заявления. Следователи обвиняют режиссера в хищениях, ссылаясь на показания бухгалтера, сам Серебренников это категорически отрицает: «Это как будто быть обвиненным в том, что копал тоннель от Лондона до Бомбея».

Так вот, с сутью пусть разбираются судьи, а я — о форме. Серебренникова задержали в лучших традициях «маски-шоу»: не дома, а в другом городе, в гостинице, не дали позвонить адвокату. А затем его девять часов везли из Петербурга в Москву — чуть ли не на перекладных, как Радищев ездил. Такое впечатление, что задачей было демонстративно унизить человека, показать ему, что перед людьми в погонах он никто.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

И особенно любопытно все это выглядит на фоне заявлений Путина: когда в театре Серебренникова силовики устроили обыски, президент обозвал их «дураками». Но получается, что эти слова никого не остановили и силовики игнорируют сигналы от президента. Либо им тайно даны совсем другие указания, либо это свидетельствует об изменении баланса в противоборстве кланов в российском руководстве.

Возможно, решения действительно принимает этакий «коллективный Путин», причем в этой системе управления резко возросло влияние силовиков, и президент вынужден с ними считаться все больше. Возможно, это связано с приближающимися выборами: отличное время для спецслужб пугать власть существующими и несуществующими опасностями.

Как бы то ни было, ужесточение курса очевидно, и это проявляется в самых разных сферах. Организаторов митинга в память о жертвах репрессий на Соловках вдруг вызвали в полицию — местные власти решили проверить законность этого митинга. Его проводят уже 29 лет подряд, однако сейчас акция почему-то стала вызывать у чиновников подозрения. И все больше случаев, когда людей сажают просто за посты в соцсетях. На плакатах в разных городах можно увидеть, что, по мнению чиновников, наряду с террористами угрожает России — школьник за компьютером.

Теперь и вы знаете, что является угрозой миру и стабильности в России. Например, школьник за компом. pic.twitter.com/6X5FlmJwxn — Сергей Д (@sd0107) 19 июля 2017 г.

Если так дело пойдет и дальше, то российская власть скоро, возможно, будет напоминать отставного урядника из одного из рассказов Чехова: «Этот человек помешан на тему: "а посиди-ка, братец!" Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки».

В России в штате МВД сейчас более 900 тысяч человек — это третья по численности полицейская сила в мире, после Китая и Индии [в каждой из этих стран более миллиарда населения, в России чуть меньше 145 млн — прим. ред.]. И, похоже, россиян решили приучать к этой реальности уже с младенчества. Где-то в структурах власти придумали проект: детские площадки в виде полицейского участка.

Публикация от Ignat Rediskin (@ignatrediskinlive) Авг 12 2017 в 8:12 PDT

Такие площадки появляются не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А некоторые несознательные горожане на родительских форумах пишут: «Может, лучше уж сразу делать в виде зоны с вышками?»