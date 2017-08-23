Серебренникова лишили "сухого пайка", но пообещали ему душ

Режиссёр Кирилл Серебренников высказал удовлетворение условиями содержания в изоляторе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что артистам театра «Гоголь-центр» рекомендовали не комментировать ситуацию с режиссёром Кириллом Серебренниковым, которого 22 августа задержали в Петербурге по подозрению в хищении 68 млн рублей, выделенных его «Седьмой студии» из бюджета.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший Серебренникова, рассказал ТАСС, что после задержания в Петербурге режиссёра девять часов везли на машине в столицу и не кормили по дороге. По мнению Мельникова, права задержанного нарушили: «Считаю, что задержанного обязаны были обеспечить питанием, и я не понимаю, почему не был взят в дорогу "сухой паёк"».

Серебренникова допросили и отправили в двухместную камеру. Как заявил секретарь ОНК, худрук «Гоголь-центра» не стал жаловаться на условия содержания: следователи обращаются с ним хорошо, а его сосед — «вполне адекватный, вежливый человек», обвиняемый во взяточничестве. Утром режиссёру разрешат принять душ, обрадовал Мельников.

Серебренников полностью отрицает свою вину. «Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлён своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании», — сообщил секретарь ОНК.