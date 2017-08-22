Артистам "Гоголь-центра" запрещают комментировать "дело Серебренникова"

Стихийный протестный сход у "Гоголь-центра" вечером после обысков в театре, 23 мая 2017 года

Как стало известно Sobesednik.ru, артистам «Гоголь-центра» запрещают комментировать ситуацию с Кириллом Серебренниковым.

Напомним, 22 августа стало известно, что Кирилл Серебренников задержан в Санкт-Петербурге, где находился на съемках фильма о Викторе Цое, и доставлен в Москву по делу о хищении 68 млн рублей. Сообщается также, что Серебренников отказался признать вину, а фигуранты «дела "Седьмой студии"», по которому он ранее проходил свидетелем, дали показания против него.

Режиссер Павел Бардин в комментарии для Sobesednik.ru высказал мнение, что преследование Серебренникова — «это политически-мотивированное заказное дело. Попытка власти запугать свободомыслящих, монополизировать культуру». Режиссер Владимир Мирзоев заявил Sobesednik.ru, что единственная возможность повлиять на ситуацию сейчас, на его взгляд, — это всеобщая забастовка российских театров.

Как сообщили Sobesednik.ru источники, близкие к театру «Гоголь-центр», все артисты театра получили от пресс-службы уведомления с указанием (по другим данным — прямым запретом) давать прессе какие бы то ни было комментарии о ситуации вокруг Кирилла Серебренникова и пресловутом уголовном деле.