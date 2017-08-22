Павел Бардин: В "деле Серебренникова" речь не о коррупции и хищениях

Режиссер Павел Бардин и артист и режиссер Игорь Неведров прокомментировали для Sobesednik.ru задержание Кирилла Серебренникова.

Напомним, 22 августа стало известно, что Кирилл Серебренников задержан в Санкт-Петербурге, где находился на съемках фильма о Викторе Цое, и доставлен в Москву по делу о хищении 68 млн рублей. Сообщается также, что Серебренников отказался признать вину, а фигуранты «дела "Седьмой студии"», по которому он ранее проходил свидетелем, дали показания против него.

— Я не верю в систему российского правосудия, — говорит режиссер Павел Бардин. — Речь не о коррупции и хищениях — это политически-мотивированное заказное дело. Попытка власти запугать свободомыслящих, монополизировать культуру. Но предпочту воздержаться от комментариев непосредственно по делу, готов говорить о том, в чем уверен.

— Павел, не кажется тебе, что все это, чтобы отобрать успешный театр?

— Нет, тогда это пресекли бы ещё весной, вопрос в лояльности.

Игорь Неведров Фото: оф. страница в Facebook

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Артист и режиссер театра Романа Виктюка Игорь Неведров:

— Кирилл Семёнович — творческий человек, а не финансист, поэтому очень может быть, что он подписал какие-то не те бумаги. Но обвинять его в таком серьёзном воровстве — на мой взгляд, это слишком! Пока я не слышал ни одного факта, что он обогатился за счёт театра: нет ни вилл, ни роскошных автомобилей. Только спектакли и фильмы. Для меня это главный аргумент в его защиту.

Павел Бардин Фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru